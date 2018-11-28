Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında detaylarını paylaştığı 'dengelemedisiplin' dönemine yönelik tedbirler adım adım devreye girdikçe, Türkiye Ekonomisi'nin temel makro göstergelerinde öngörülen 'dengeleme'nin beklenenden hızlı hayat bulduğu gözlendi.

'Dengeleme' sürecinin en önemli iki göstergesinden ilki fiyat istikrarı, yani enflasyonla mücadele kapsamında, maliyet enflasyonunu temsilen ÜFE'de ve tüketici enflasyonunu temsilen TÜFE'de gözlenecek gerileme; ikinci gösterge ise finansal istikrar, yani cari işlemler açığındaki gerileme olacak. Bakan Albayrak'ın işaret ettiği iki önemli gelişmeden ilki, TCMB'nin son 'Enflasyon Raporu'nda yüzde 23.5 olarak tahmin ettiği, YEP'te ise yüzde 20.8 olarak öngörülmüş olan 2018 yıl sonu manşet enflasyonun söz konusu oranların dahi altında kalabileceği.

Nitekim Türk-İş'in kasım ayı enflasyon tahminleri de, tarım ve gıda enflasyonunda gerilemeye bağlı olarak, yıllıklandırılmış manşet enflasyonun gerileyebileceğine işaret ediyor.

Bakan Albayrak'ın bir diğer önemli tespiti; aralık başında açıklanacak ekim ayı cari işlemler dengesinin vereceği fazlalığın, yine ekonomi çevrelerini şaşırtacağı yönünde. Bu tablo, makro ekonomik göstergelerde bozulma olsa da, Türkiye Ekonomisi'nin dinamikleri sayesinde, alınan tedbirlere temel makro dengelerin çok hızlı cevap verdiğini gösteriyor.

Zaten, bu temel gerçeği hızla hatırlayan küresel yatırımcılar, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye Ekonomisi'ne yönelik 'ölçüsü kaçmış' olumsuz yorumlarını fazlasıyla ciddiye alıp, Türk varlıklarında pozisyon kapatmış olmaktan pişmanlar. Bu nedenle, yeniden 'alım' pozisyonuna geçmiş durumdalar.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR da, TCMB'nin para politikası tedbirleri ve Türkiye-ABD ilişkilerinde gözlenen iyileşmeye bağlı olarak Türk Lirası'nın değer kazanması, aylık bazda cari açıkta görülen hızlı gerilemenin dış dengeye olumlu etkisi ve mali disipline bağlı olarak kamu borcunun milli gelire oranının halen hayli düşük olmasını dikkate alarak Türkiye Ekonomisi'ni 'negatif' izlemeden çıkardı.

Yılsonuna kendimizi beklenen hızla iyileşen enflasyon ve dış dengeye hazırlamamızda yarar var