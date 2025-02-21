21. Yüzyıl küresel ekonomi-politik sistemde önde gelen devletlerin, dünya ekonomisinin önde gelen 40 ülkesinin yeniden pozisyonlanmak ve daha güçlü bir konuma erişmek adına kıyasıya mücadele ettikleri bir yüzyılı temsil ediyor. Hayli sert ilerleyen bu mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliğinde Türkiye'nin 'devletler süper ligi'ne kalıcı bir şekilde yükselişini gururla, kıvançla takip ediyoruz. 1940'lardan bu yana Atlantik cephesindeki kimi ulusüstü yapıların desteğini almış vesayet odaklarının Ülkemizin dünya ekonomisi ve siyasetindeki potansiyel gücünü sürekli hırpaladıkları, ardı ardına yaptı(rdı)kları darbelerle demokrasimize ve küresel itibarımıza çok ağır zarar verdikleri 40 yıllık dönemde, Ülkemizin güzel insanları, hepimiz adeta özgüvenimizi kaybettik.

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tüm vesayet odaklarını, Türkiye'nin ayaklarına bağlanmış tüm prangaları paramparça eden dirayeti ve azmiyle, 22 yıllık liderliğinde pek çoke imza attı. Türkiye 40 yıllık 'vesayet' döneminde ardı ardına yaşadığı siyasi ve ekonomik krizler ve başına örülen 'terör' belası ile 200 milyar doları zor bulan bir milli gelir ve 20 milyar doları zor geçen bir ihracat ile var olma mücadelesi verirken, Cumhurbaşkanımızile, dünya ölçeğindehamlesi ile,ile, Türkiye'yi dünyadamilli geliri aşabilmiş 19 ülke arasına taşıdı. Bugün, 1lık bir milli geliri,a ilerleyen ihracat hacmini, paha biçilmezile, en iddialı devletlerin hüküm sürdüğü savunma ve güvenlik alanındaı aşan ihracat gelirini Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliği sayesinde konuşabiliyoruz.

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Emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve Cumhuriyetimizi kurma başarımız sonrasında, Cumhuriyetimizin 100. Yılındaile, bir kez daha Avrasya'dan başlayarak, Güney Doğu Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine kadar uzanan kıtalar arası geniş bir coğrafyaya ilham verdiğimiz, yüzlerini güldürdüğümüz, Türkiye ile birlikte yürüme azmi verdiğimiz bir süreci yaşamaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine, azmine, samimiyetine, kararlılığına duyulan saygı o kadar güçlü ki, Türkiye'nin küresel itibarına vurulan, Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomileri nezdindekiülkeülke algısını katlıyor, Ülkemizi müstesna bir konuma taşıyor. Türkiye'nin itibarlı konumu, güvenilir liman ve müttefiklik algısı Ülkemizin mal ihracatına, hizmet ihracatına yeni rekorlar olarak da yansıyor.

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da belirttikleri üzere, Türkiye dış politikada, ezberleri bozmaya, tarihi mirasıyla uyumluyazmaya devam ediyor. Büyük devlet sadece lafla olunmuyor. Büyük devlet olmak için tıpkı ecdadımız gibigerekiyor. Dünya ekonomisi ve siyasetinde bir zamanların 'büyük' ekonomileri olan'yi geride bırakmış olanülkeleri ile birlikte küresel sistemdeki sıklet merkezi değişimindeile Türkiye'nin gücünü güç katmayı sürdüreceğiz.