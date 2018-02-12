Suriye yangın yeri.

Bölgede iddiası olan devletler şimdilik vekâlet savaşına devam ediyorlar.

Yönettikleri terör örgütleriyle rakiplerini vuruyorlar.

ABD kuklası YPG Türk ordusunun tankını vuruyor, helikopterini düşürüyor, çocukları ve sivilleri önde gönderip askerlerimizi şehit ediyor...

PKK-YPG'nin üzerine giden İran milisleri ABD tarafından bombalanıyor...

Rusya'nın savaş uçağı düşürülüyor...

İsrail'in jeti vuruluyor...

Bir sonraki aşama ise açıktan savaş ve gelişmeler gösteriyor ki başlamasına az kaldı.

Zira artık piyonların arkasındakiler isteseler de yapamayacakları için kendilerini gizleme ihtiyacı bile duymuyorlar.

Kuzeyde Rus ve ABD askerlerinin doğrudan karşı karşıya geldiklerine dair haberler yayılmaya başladı bile.

Dün Tahran'dan yapılan açılamada da Suriye'deki ABD üslerinin ve İsrail unsurlarının açık hedef olduğu belirtildi.

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Bölgedeki aşırı ısınma alevlenmeye yüz tutmuşken,piyonlar tüm yüzsüzlükleriyle arzı endam ediyorlar.CHP lideri, PKK-YPG'yi destekleyerek sahada karşımıza geçenaçıklamalar yapıyor.Fırat'ın batısındaki PKK kampındanyapıyor:"Operasyonu kısa tutun, Afrin'e girmeyin!"Dün de HDP'nin kongresi vardı.11 askerin toprağa verildiği gün,sundular."Barış barış" diyerek ellerindeki kırmızı karanfilleri katillerimize yolladılar.Adını koyalım. Bu berbat tablonun adı. Türkiye'nin sahadaki fiili düşmanlarının diyemediklerini söylüyorlar, sözcülük yapıyorlar.Düşünsenize, Allah korusun yarın bir gün Suriye'de açık bir savaş başlasa,...Türkiye'nin değil, ABD'nin, İsrail'in ve onların tetikçisi PKK-YPG'nin yanında olduklarını açık edenler,Ama halk olan bitenin farkında.Ve inanıyorum kiAksi halde...