RTÜK şimdi de Erman Toroğlu'nun bir terör saldırısı üzerine yaptığı yorum nedeniyle Aspor'a kestiği cezayla gündemde.

Bu, çalıştığım gruba yönelik kaçıncı ceza sayamadım, gerisini siz hesap edin.

Sabah'tan Fahrettin Altun dün köşesinde mevzuya dair tüm çarpıklıkları bir bir anlatmıştı.

Bense, her televizyoncu gibi kılıcını ensesinde hissettiğim kurumsal Demokles'le ilgili başka bir tartışmaya değinmek istiyorum.

Zira RTÜK'ün internet denetimi yapacağına dair iddialar ayyuka çıkmış durumda.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da geçtiğimiz günlerde onunla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Televizyon yayıncılığında normal olan her şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Bunun dışında bir yanlışlık varsa elbette o yanlışlığa müdahale edilmesi gerekir. Getirilen düzenlemenin amacı budur."

Lafı dolandırmadan söyleyeceğim bu zamanda eski çağa ait bir kurumun interneti düzenlemesi ya da denetlemesi düşünülemez.

Kaldı ki vpn'in bininin bir para olduğu düşünülünce, zaten RTÜK istese de bunu yapamaz.

Ayrıca hukuk sistemimizde, hangi içeriğin suç, hangisinin serbest olduğuna karar verecek mekanizmalar da zaten mevcut.

Tarihi filmlerde bile ne içilip ne yenildiğini denetleme hakkını kendisinde bulan bu kurum illa olacaksa işi belli... Lisans haklarını vs. düzenlemek, denetlemek, o kadar.

***

Peki, giden geleni aratır mı?

Burada kazandıklarını yurt dışına "yatıran" iş adamları var...

Ve ardından Türk bankalarından aldıkları kredileri "yapılandıran." Yani "param kalmadı ki ödeyeyim amca" diyen.

Olabilir. Memlekette serbest piyasa var. Müteşebbis hür. İsteyen, istediği yerde kazanır, istediği yerde yer...

Dileyen buranın toprağını kazarak çıkardığı milyarları, eşinin, çocuğunun cebine harçlık diye koyup Londra'lara temelli gönderebilir.

Tabii ki bu hürriyet aynı zamanda vatandaşın şeffaflık talep etmesine engel değil.

Örneğin bir tüketici olarak ben, "yerliliği milliliği" reklam kampanyalarında tepe tepe kullanan markaların yatırımlarını merak ediyorum. Çünkü aldatılmak istemiyorum.

Öyle ya, seçimi ona göre belirme hakkım var...

Neyse bu piyasada hiçbir şey gizli kalmıyor. Medya örtse de ajitasyonlar ve ortak değerleri istismar eden ticari girişimler mutlaka ortaya çıkıyor.

Bu arada, burada doyup geleceğini dışarıda arayanların boşalttığı yerleri "ecnebilerin" doldurduğuna dair haberler de geliyor.

Birleşik Krallık gibi ülkelerden Türkiye'ye yatırım yapmaya gelen dev firmalardan bahsetmiyorum sadece...

Yabancılar, "gelecek" anlamına gelen evlerini buradan seçiyorlar. Emlak satışında sadece bölge ülkelerinin vatandaşları değil, İsveç ve Norveç gibi kuzey Avrupa ülkelerinden pek çok kişinin tercihi de Türkiye!

Bence bu kez gelen gideni aratmayacak, ne dersiniz?