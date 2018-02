Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Afrin harekâtıyla ilgili değerlendirmesinde şöyle bir vurgu yaptı:

"Bu ordunun mayası o kadar sağlam ki kendisine yapılan bütün hainliklere rağmen, bunu tekrar söyledim, dünyanın hiçbir yerinde ordusuna böyle hainlik yapılan başka bir ülke yok. Bu da bir gerçek.

Buna rağmen bakınız 2015'ten beri silahlı kuvvetlere ne zaman görev verilse, silahlı kuvvetler her şeyi unuttu, dikkate almadı, yapılanları bir kenara koydu, yüreklerine taş bastı.

Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için canla başla uğraşıyor, didiniyor." Evet, TSK hendek operasyonlarında, El Bab'da ve bugün Afrin'de başarılı ve sivillerin can güvenliğini gözeten özenli operasyonlar yaptı.

Başbuğ'un sözlerine bir ek yapmak lazım.

Zira bu başarıda, tüm darbeler ve 15 Temmuz gibi, kendisine yapılan bütün hainliklere rağmen ordusuna sahip çıkan bu halkın katkısı büyük...

Türkiye tehdit altına girince, terör kudurunca her şeyi unuttu.

Darbelerde, tank paletleri altında can verenlerin yerine kalbine taş bastı.

Ve bugün Mehmetçiğin arkasında kaya gibi duruyor.

Dünyanın hiçbir ordusu böyle bir halk bulamaz!



***

KESİN İP VAR...



Mars'a son nesil otomobil gönderen Elon Musk hâlâ Türkiye'nin gündeminde. Ama tabii ki dünyadan biraz farklı şekilde.

Niye bilmiyorum ama bizler daha ziyade kızıyoruz kendisine.

"Reklam kokan hareketler bunlar" diyoruz.

"Dünyanın yuvarlak göründüğü kayıtlar montaj" diye söyleniyoruz.

Aramızda Cem Yılmaz'ın "Kesin ip var..." tespitini kullananlar bile var.

Oysa biliyorsunuz mevzu Tesla'yı uzaya göndermek değil, fırlatma roketlerini dünyaya geri getirmekti. Musk onu da başardı. Üstelik bu işin altına imza atan bir ülke değil, hayalperest, girişimci bir işadamı.

Musk buradaki havanın farkında mıdır bilemiyorum?

Olabilir. Zira biliyorsunuz buralarla ilgili; gelip gidiyor.

Duyduysa eminim şaşırmıştır.

Neyse, aramızda insanlığın ortak birikimi bilim için taş üstüne taş koyana reklam helal hoş olsun diyenler de olduğunu bilsin.



***

BELKİ BAŞKA BİRİYİMDİR!



Vatandaşların soy kütüğünü çıkartan e-devlet uygulaması kilitlendi.

Herkes soyunu sopunu araştırıyor.

Sizce bu ilginin nedeni ne olabilir?

Ben insanların bildiklerini teyit etmek için bu hizmete ilgi gösterdiğini düşünmüyorum.

Sanırım beklentimiz, sıkıldığımız hayatlarımızı hiç olmazsa tarihte değiştirmek.

Eğlenceli olabilir de.