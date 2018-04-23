Cumartesi akşamı İyi Parti (İP) Sözcüsü Aytun Çıray'ın şu açıklaması ajanslara düştü:

"Yargıtay'ın verdiği listede İyi Parti de var, İyi Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi."

Sevindik. Düğüm çözülmüştü. 24 Haziran seçimlerinin meşruiyetini artıracak centilmence bir karar verilmişti.

Ancak pazar günü, YSK, İP'li Çıray'ın bir gece önce açıkladığı kararı duyurmadan saatler önce CHP'den garip bir hamle geldi.

15 CHP'li milletvekili, genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun emriyle partilerinden istifa ederek Akşener'in partisine geçtiler.

Hedeflerinin de, 5 milletvekili olan İP'nin mecliste grup kurmasını ve seçimlere girebilmesini sağlamak olduğunu açıkladılar.

CHP'den 15 vekili seçime girmeden kopartan Akşener ise dün şunları söyledi:

"İyi partiyi seçimlere sokmama teşebbüsü demokrasiye saldırıdır... CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir."

Şimdi anlayan beri gelsin...

Zaten seçimlere girebilen rakip bir partiye, seçimlere girebilsin gerekçesiyle altın tepsi içinde 15 vekil hediye etmeye ne ittifakı denir?

Cevabı, Akşener'in geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasından verelim:

"Sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi abidik gubidik işimiz olmayacak. Yüz bin imza ile çıkacağız yola!"

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Kemal Bey kurbana girdi



Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in partisine 15 vekilini göndermesini "Güneş Motel hadisesine" benzetenler var.

Hatırlayacaksınız, dönemin CHP lideri Ecevit 1977'nin aralık ayında 12 Adalet Partili milletvekili ile Florya'daki Güneş Motel'de buluşmuştu. Ve o gün otelde bakanlık vaadiyle CHP'ye transfer ettiği 11 milletvekili sayesinde hükümet kurmuştu.

Düşünüyorum da, Ecevit'in hamlesi siyasi etikle bağdaşmıyor olsa da partisinin lehine pragmatik bir hamleydi. Yani bir mantığı vardı...

Peki ya, Kılıçdaroğlu'nun başka partiyi ve adayını, yani rakibini, öne çıkarmak için üstüne 15 vekil vermesinin CHP'ye faydası ne? Nasıl bir mantığı var?

Aday sayısını artırmak diyeceğim ama... Tüm anketler, seçimlerin ikinci tura kalması halinde Ak Parti ve Erdoğan'ın lehine olacağını ortaya koyuyor.

Evet, sorunun cevabı belli.

Kemal Bey koltuğunu kaybetme riskini göze alamadığı için girmediği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yerine siyasi kurban arıyor!

İşte o 15 vekil de CHP'nin cebinden çıkan hisse bedelinden başka bir şey değil.

Kimse kendini kandırmasın. Siyaset mühendisliğiyle abat olunmaz.

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Ağanın eli tutulmaz



Genel başkanın 15 arkadaşını İP'ye hediye etmesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner Twitter hesabından şunları yazdı:

"ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!"

Bir dönem FETÖ'nün gadrine uğramış olan Cihaner haklı.

Nasıl olsa CHP, abidik gubidik yurtta sulh koalisyonları için üçe beşe bakmayan Kemal Bey'in babasının malı. Diğer partilerin başı kel mi? CHP'li seçmenin vekillerinden onlar da nasiplenmeli.