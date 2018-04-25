İddia sahipleri kendilerinden çok emin.

"Kaynağımız sağlam" diyorlar... Bense Abdullah Gül'ün Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday diye çıkabileceğine hâlâ inanamayanlardanım.

Şüphemin nedeni, Erdoğan'ın 2008 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığını "adayımız kardeşim Gül" diyerek kendisine altın tepsi içinde sunması, yani "vefa" değil. Ya da Abdullah Beyin dillere destan "sağlamcılığı", ağırkanlılığı...

Beni düşündüren, Gül'ün, bunları hazmetse bile, Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkması halinde iddiasının ne olacağı? Seçmene Erdoğan'dan farklı olarak ne vaat edeceği?

Muhaliflerin söylediği gibi "Yeniden parlamenter sisteme döneceğiz" mi diyecek...

FETÖ ile, PKK ile mücadeleden ötürü kendisini "mağdur" hissedenlerin "kontrollü darbe" söylemlerini mi tekrar edecek?

"Afrin şehir merkezine girmeyeydik iyiydi" diyecek mi mesela? Ya da Erdoğan'la birlikte ayrıldığı Saadet Partisi'ne geri dönüp Karamollaoğlu gibi "Yatırımları durduracağız" diye nedamet mi getirecek?

Küresel saldırılara, faiz lobisine üçüncü dünyacı yaklaşım mı diyecek?

"Niye canım, başka şeyler de söyleyebilir" mi diyorsunuz? İyi de o zaman şu an adaylığına omuz veren aşağıdakilerden tek bir oy alamaz ki.

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