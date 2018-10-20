Cumhuriyet Devrimi sonrası Türk ulus devletinin inşasında rol oynayan Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip idealist bir adamdı.

Birinci Türk Tarih Konferansı'nda yaptığı aşağıdaki Türk tanımı, onun düşünce dünyası hakkında önemli ipuçları veriyor:

"Uzun boylu, uzun beyaz simalı, düz veya kemerli ince burunlu, muntazam dudaklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik değil, badem gözlü bir ırk." Sanki sizi tarif ediyor değil mi?

Neyse...

Faşizmin dünyada kol gezdiği o yıllarda Türkiye'de de eğer bir şey teoride mümkün görünüyorsa, pratiği pek sorun edilmiyordu.

Mesela dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esad Bozkurt hiçbir rahatsızlık duymadan şunları söyleyebiliyordu:

"Benim fikrim, kanaatim şudur ki, bu memleketin kendisi Türk'tür. Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır, o da hizmetçi olmak, köle olmaktır."

Tabii tabii, buradaki "Öz Türk" tanımıyla kuşkusuz ki "vatandaşlık bağı" kastediliyor, asla ırk değil.

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