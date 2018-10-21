Bir gazetecinin, İstanbul'un göbeğinde, güpegündüz üstelik de resmi bir binada öldürülüp cesedinin parçalanması ve yok edilmesi aklın sınırlarını zorlayan bir olaydı. Ne var ki olağan şüpheli Suudi Ailesi olduğu için hiçbirimiz fazla şaşırmadık.***
Dolayısıyla ilk günden beri soru, bu vahşi cinayetin altından nasıl kalkacaklarıydı.
Suudiler iki haftalık inkâr direnişinin ardından dün radikal bir adım attılar... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluklarında öldürüldüğünü kabul ettiler!
Aklı Pompeo'yu cinayet mahalli olan İstanbul'dan önce Riyad'a gönderen Orta Doğu'nun şerifi verdi.
Nereden mi biliyorum? Trump FOX'ta bizzat kendisi söylemişti:
"Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu?"
Ardından da dün Riyad'dan, cinayetin Kral ve Veliaht Kral Muhammed bin Selman'ın (MSB) bilgisi dışında gelişen "bir kaza" olduğu itirafı geldi.
Ve nihayet, Trump'ın, "samimi itirafçılığa" soyunan MSB yönetimine "inandığını" söylemesiyle döndü tamamladı.
Ama yemezler! Zira cinayet merkezi otoriteden
bağımsız işlenmiş olsaydı, iddia
gündeme gelir gelmez Suudi yönetimi de
tüm dünyayla birlikte işi çözmeye
soyunurdu...
Mesela, Türk polisinin olayı aydınlatmak için konsolosluğa girmesine günlerce ayak diremezdi... Hepimizin gözleri önünde delillerin boya badanayla
karartılmasına, diplomatik dokunulmazlığı
zırh yapmazdı. vs.***
Evet, aslında ABD'nin Veliahtı
olan MSB'nin yürüttüğü onca imaj kampanyası bu skandalla bir anda çöpe gitti. Artık o, ülkesindeki kadınlara araba sürmeyi serbest bırakan bir modernist
değil... Tüm dünyanın gözündeki imajı, yönettiği krallığın resmi binalarında testereyle kıtır kıtır
gazeteci doğrayan bir Prens.
Acaba diyorum, MSB cinayeti ört bas ederken aklı başka yerden
mi alsaydı?
Mesela "demokratik takılan
" ABD yerine, kendisi gibi, hala Prenslerin falan olduğu İngiltere
'den.
Üstelik önünde yakın tarihinden bir örnek de var. Kaşıkçı'nın yeğeni Dodi Al Fayet
'in başına gelenleri hatırlayın, MSB hatırlıyordur mutlaka. Prens Charles'ın
eşi Prenses Diana
'yla aşk yaşayan Fayet'in, sıradan bir trafik kazasına kurban gittiğini sorgusuz sualsiz kabul etmedi mi dünya? Sonrasında gelen şaibeli ölümlere de "Kaza" dedikerinde "hay hay" demedik mi hep bir ağızdan?
Neyse, idam cezası
alan Temel'in "Bu da bana ders olsun
" demesi misali bu yaşananlar da Veliaht Prens
'e deneyim olsun!