Bir gazetecinin, İstanbul'un göbeğinde, güpegündüz üstelik de resmi bir binada öldürülüp cesedinin parçalanması ve yok edilmesi aklın sınırlarını zorlayan bir olaydı. Ne var ki olağan şüpheli Suudi Ailesi olduğu için hiçbirimiz fazla şaşırmadık.

Dolayısıyla ilk günden beri soru, bu vahşi cinayetin altından nasıl kalkacaklarıydı.

Suudiler iki haftalık inkâr direnişinin ardından dün radikal bir adım attılar... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluklarında öldürüldüğünü kabul ettiler!

Aklı Pompeo'yu cinayet mahalli olan İstanbul'dan önce Riyad'a gönderen Orta Doğu'nun şerifi verdi.

Nereden mi biliyorum? Trump FOX'ta bizzat kendisi söylemişti:

"Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu?"

Ardından da dün Riyad'dan, cinayetin Kral ve Veliaht Kral Muhammed bin Selman'ın (MSB) bilgisi dışında gelişen "bir kaza" olduğu itirafı geldi.

Ve nihayet, Trump'ın, "samimi itirafçılığa" soyunan MSB yönetimine "inandığını" söylemesiyle döndü tamamladı.

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