16 saat süren uzun bir uçak yolculuğundan sonra nihayet Venezuela'nın başkenti Caracas'a indik.

Burada olup bitenlere dair daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım.

Ancak daha şimdiden şahit olduklarım burada işlerin pek de yolunda gitmediğini gösteriyor. Zira gazeteci olduğumuzu söyleyince mihmandarlık hizmeti isteyip istemediğimizi soran tipler pek iç açıcı şeyler teklif etmiyorlar.

"Silahlı koruma isterseniz 70 $ daha extra ödemeniz gerekiyor" falan… Peki, ne oldu da Venezuela'da işler böylesine sarpa sardı?

Uzun uçak yolculuğumuz boyunca, Havana'da indirdiğimiz "solcu hacı adaylarımız" da aynı soruyu tartışıp durdular.

Gözlerimizin önünde yaşananları bir hatırlayalım.

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