Yalnızca Türkiye'nin geleceğinden bahsetmiyorum. Tüm dünya muazzam bir hızla kabuk değiştiriyor.

İkinci Dünya Savaşı'yla bitmeyen Birinci Paylaşım Savaşı'nın üçüncü cephesi kazılıyor!

İleride, birebir şahit olduğumuz bu günlerin, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu illa ki daha iyi anlayacağız. Ama olağan akıştaki sıçramalar bugünden hissedilmeyecek gibi değil.

Tüm devletler sallanıp dengelenme sürecinde güçlü olmak, içeriden çelme yememek için, yüzlerini daha çok evlerine çeviriyorlar.

İzolasyon hızla kabul gören bir perspektif olarak ülkeler arasında yayılıyor...

Herkes, tabii ki imkân yaratabilenler, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmaya odaklanmış durumda.

Ticaret savaşıyla yeniden yükselen gümrük duvarlarını, her ülkede bir benzerine rastlanan Meksika duvarları izliyor...

Altın rezervlerini arttırmaya yönelen devletler, "yerliye" yükleniyor. Yabancı düşmanlığı, seyahat kısıtlamaları artıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası nizamda kabul görmüş evrensel insan hakları, siyasi meşruiyet ilkeleri vs. birer birer askıya alınıyor.

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Buen az zararla çıkmak için içeride sıkı durmak kuşkusuz önemli. Daha şimdiden, ilk dalgada alabora olan ve dünya piyasasından silinen Suriye'nin durumu ortada.Dolayısıyla devletlerinyapmaya ihtiyaçları var. Çünkü bugirişeceği pay alma kavgası, şüphesiz kiolacak!Bu yüzdenetkin olmak,birincil görevi. Çünküilk kıvılcımlar buralardan birinde alevalacak.Gelelim Türkiye'ye... Meselemize.olankrizde etkin rol oynayan Türkiye, Latin Amerika'ya sıçrayan kıvılcımı da kontrolsüz bırakmadı.ABD'nin, uluslararası hukuku görülmemiş biçimde çiğneyerek Venezuela'ya geçici başkan ataması karşısında,devreye girdi... Rusya ve Çin gibi ülkelerden önce inisiyatif aldı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm devletlerin, AB gibi, tavır netleştirmekte zorlandığı bir süreçte,korumaya yönelik sağduyunun ilk temsilcisi oldu.Savaşın işaret fişeği Soros'un kafasını çıkarttığı, danışmanı Stone'u FBI'ya kaptıran ABD Başkanı Trump'ın askeri müdahale sinyali verdiği Venezuelaolabilir...Daha önce Balkanlar'dan ve Avrupa'dan alev alan dünya, bu kez deYazıyı okuduğunuz saatlerde benolacağım. Önümüzdeki birkaç gün boyunca, tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği bölgeden en sıcak gelişmeleritakip edebilirsiniz.