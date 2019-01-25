Bu da oldu!***
Bugüne değin, dünya üzerinde darbe yaptırmadığı pek az ülke kalan esas ABD gemi azıya aldı...
Bağımsız bir devlete açıktan "geçici başkan" atadı!
Dün Meksika duvarının diyetini "içeridekilere" ödemek isteyen ABD Başkanı Donald Trump da ülkeleri bu hukuksuzluğu desteklemeye çağırıyordu.
Artık, seçilmiş Başkan Nicolas Maduro'yu değil, muhalefetin başına atadıkları Juan Guaido'yu tanıdıklarını açıklayan ABD'ye ilk destek Kanada Başbakanı'ndan geldi...
Evet evet... Hani kırmızı puantiyeli çoraplarla şirinlik muskası gibi ortalıkta gezinen Justin Trudeau var ya... İşte rezalete ilk destek veren o oldu.
Ardından da ABD karşıtı, antiemperyalist tabanın güya güçlü olduğu Latin Amerika ülkelerinin çoğu, komşuları Venezuela halkını satıp ABD'yi alkışladılar!
Şili, Peru, Brezilya, Guatemala, Kolombiya ve Paraguay...
Avrupa Birliği ise Konsey Başkanları Donald Tusk seviyesinde suça ortak oldu.
Dünyayı özgürleştirdiği söylenin sosyal medyanın tarihe geçen bu dış müdahaleye verdiği destek de ibretlikti.
Instagram, ABD'nin artık tanımıyoruz dediği Başkan Maduro'nun hesabındaki onayı (mavi tıkı) kaldırdı!
Sınır aşan haydutluğa
dünyada ilk tepki veren ülke
ise biz olduk
, Türkiye!
Halkına seslenen Maduro, Türkiye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız
" dediğini aktardı.
Türkiye'yi, Rusya
, Küba, Meksika
, Bolivya ve İran
gibiülkeler izledi.
Türk haklıyla dayanışıyor
ve Erdoğan'la arası iyi diye
solcu Maduro'nun
ABD tarafından
devrilmesine sessiz
destek veren
"solcuları" saymazsak...
Ya da ABD'nin tecavüz girişimine, "kadının hiç mi suçu yok" soran magandalar gibi, "Ama Venezuela'da çok pahalı canım
" diyenleri... Türk halkı da Venezuelalı kardeşlerinin yanında durdu. Twitter bu işten pek hoşlanmasa
da Türk kullanıcılar
sabaha kadar
#WeareMaduro diye ortalığı
inlettiler.***
Olana bitene bakarken eminim sizin de aklınıza 15 Temmuz
deneyimiz gelmiştir.
Acaba 15 Temmuz'da NATO
üyesi olmamızın verdiği zafiyetle
içimize soktukları asker kılıklı ajanları galip gelseydi ne olurdu? Obama çıkıp, Erdoğan'ın yerine kimi atardı?
Bildiğiniz üzere bizde ABD'nin Venezuela'ya başkan atadığı 35 yaşındaki
Guadio kadar genç, ateşli ve parlak muhalefet lideri de yok. Hepsi ya dede, nine
ya da kendini fazlasıyla ifşa etmiş
durumda...
Kim bilir, belki de düşündükleri isim muhalefette değildi. Hatta belki de bir değil iki isim
vardı akıllarında!
Şimdilik kesin olarak bilemiyoruz.
Ama darbe girişimi sırasında çiçeği burnunda
Başbakan olan Binali Yıldırım
'ın üzerinde pek durulmayan sözleri şu sözlerinde ciddi ipuçları olduğunu düşünüyorum.
"Bugün 100 günü geride bıraktık. Geçmişi yüz güne bakıyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ne biçim iş hepsi bugünü mü beklemiş?
"