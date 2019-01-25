Bu da oldu!

Bugüne değin, dünya üzerinde darbe yaptırmadığı pek az ülke kalan esas ABD gemi azıya aldı...

Bağımsız bir devlete açıktan "geçici başkan" atadı!

Dün Meksika duvarının diyetini "içeridekilere" ödemek isteyen ABD Başkanı Donald Trump da ülkeleri bu hukuksuzluğu desteklemeye çağırıyordu.

Artık, seçilmiş Başkan Nicolas Maduro'yu değil, muhalefetin başına atadıkları Juan Guaido'yu tanıdıklarını açıklayan ABD'ye ilk destek Kanada Başbakanı'ndan geldi...

Evet evet... Hani kırmızı puantiyeli çoraplarla şirinlik muskası gibi ortalıkta gezinen Justin Trudeau var ya... İşte rezalete ilk destek veren o oldu.

Ardından da ABD karşıtı, antiemperyalist tabanın güya güçlü olduğu Latin Amerika ülkelerinin çoğu, komşuları Venezuela halkını satıp ABD'yi alkışladılar!

Şili, Peru, Brezilya, Guatemala, Kolombiya ve Paraguay...

Avrupa Birliği ise Konsey Başkanları Donald Tusk seviyesinde suça ortak oldu.

Dünyayı özgürleştirdiği söylenin sosyal medyanın tarihe geçen bu dış müdahaleye verdiği destek de ibretlikti.

Instagram, ABD'nin artık tanımıyoruz dediği Başkan Maduro'nun hesabındaki onayı (mavi tıkı) kaldırdı!

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Sınır aşandünyada ilk tepki veren ülkeise, Türkiye!Halkına seslenen Maduro, Türkiye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve "" dediğini aktardı.Türkiye'yi,, Küba,, Bolivya vegibiülkeler izledi.Türk haklıylavesolcu Maduro'nunABD tarafındandevrilmesine sessizdestek veren"solcuları" saymazsak...Ya da ABD'nin tecavüz girişimine, "kadının hiç mi suçu yok" soran magandalar gibi, "" diyenleri... Türk halkı da Venezuelalı kardeşlerinin yanında durdu.da Türk kullanıcılarsabaha kadar#WeareMaduro diye ortalığıinlettiler.Olana bitene bakarken eminim sizin de aklınızadeneyimiz gelmiştir.Acaba 15 Temmuz'daüyesi olmamızın verdiğiiçimize soktukları asker kılıklı ajanları galip gelseydi ne olurdu?Bildiğiniz üzere bizde ABD'nin Venezuela'ya başkan atadığıGuadio kadar genç, ateşli ve parlak muhalefet lideri de yok. Hepsi yaya da kendini fazlasıyladurumda...Kim bilir, belki de düşündükleri isim muhalefette değildi. Hatta belki devardı akıllarında!Şimdilik kesin olarak bilemiyoruz.Ama darbe girişimi sırasındaBaşbakan olan'ın üzerinde pek durulmayan sözleri şu sözlerinde ciddi ipuçları olduğunu düşünüyorum."Bugün 100 günü geride bıraktık. Geçmişi yüz güne bakıyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.