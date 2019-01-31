‘Trump ölüm emrimi verdi’

Venezuela lideri Maduro, ABD Başkanı Trump’ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyaya talimat verdiğini söyledi. Maduro, Guaido’nun erken seçim isteğine ise “Parlamento seçimleri erkene alınabilir. Ama başkanlık seçimleri 2025’te” yanıtı verdi

1 Venezuela krizinin kronolojisi

Başkan Nicolas Maduro'nun 10 Ocak'ta ikinci dönemine resmi olarak başlamasının ardından çarşı karıştı. 23 Ocak'ta, muhalefet liderlerinden Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı atamasıyla kriz derinleşti. ABD ve Kanada'nın yanı sıra Lima grubu denilen ülkeler, artık seçilmiş Başkan Maduro'nun yerine kendisini tanıyacaklarını açıkladılar. Bazı Avrupa ülkeleri ise Maduro'nun 3 Şubat'a kadar seçim kararı alması gerektiğini, aksi takdirde artık Guaido'yu muhatap alacaklarını ilan ettiler. Derken ABD'nin Venezuela'ya yönelik ekonomik yaptırım kararları geldi. Venezuela'nın petrol alacaklarının yanı sıra mal varlıklarını da dondurduğunu açıklayan Washington artık alacaklının Guaido olduğunu kaydetti. Daha önce adını "meraklısının" bildiği Guaido birkaç gün içerisinde meşhur olunca iyiden iyiye havaya girdi. Sosyal medya hesaplarına yüzbinler akın eden Gauido salı günü on ülkeye elçi atadı. Son olarak, İngiltere'den Venezuela'nın altınlarını isteyen Guaido'ya yanıt bu kez Başsavcı Tarek Saab'dan geldi. Guaido'nun anayasaya aykırı eylemlere önderlik ettiğini belirten Venezuela Savcısı, Guaido'nun mal varlıklarının dondurulmasını ve yurt dışı çıkışının engellenmesini istedi. Savcının bu talebi Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. Şimdilik Guaido Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuşa benziyor. Şimdilik...







2 Venezuela'da öğrendiklerim

Cumartesi gününden beri Venezuela'dayım. Sokaklarda geziyorum. Zengin semtlerine de teneke mahallelerine de gidiyorum. Halka, diplomatlara, siyasetçiler, kime ulaşabilirsem fikrini soruyorum. Ülkeye dair kanaatlerimde çok büyük bir değişiklik olmadı. Sadece kesin kanaatlerimin biraz törpülendiğini söyleyebilirim. Örneğin yoksullar Maduro'yu, zenginler muhalefeti destekliyor diye net bir ayrım olmadığını gördüm. Bir önceki başkan Chavez dönemindeki bu gerçeklik epeyce değişmiş. İkincisi Maduro taraftarı belki solcu olabilir ama karşılarındakiler sağcı falan değil! Tüm vatandaşların en yaygın ve ortak tek derdi geçinmek. Üç... ABD karşıtlığı ya da taraftarlığı ülkede bir politik ayrışma zemini değil. Gauido gibi, bu ilişkilerini inkâr etmeyen politik figürler dışında ABD'den haz eden pek yok. Dört... Yalan değilmiş, gerçekten ülkede birbirini tanımayan karşılıklı iki meclis var. Beş... Bu ülkede kuyruğa girmeden büfeden bir şişe su almak bile imkansız. Altı... Venezuela en az Küba kadar güzel.







3 Düşmana kucak açmak için haydi sokağa!

Dün muhalifleri Venezuela'da bir kez daha sokağa çağıran Guaido, cumartesi günü de "devam" dedi. Guaido "Askerlere halkın yanında olmaları ve insani yardımın ülkeye girmesine izin vermeleri çağrısı" yapmak için sokağa çıktığını söylüyor. İyi hoş da insanın aklına takılıyor. Guaido'nun sözünü ettiği Venezuela'ya girecek insani yardımı kim getirecek? Venezuela'nın Kolombiya sınırına yığılmaya başlayan ABD ordusu mu? Bakalım Guaido, kaç Venezuelalıyı, Maduro gitsin diye ABD askerini ülkesine çağırmaya ikna edecek?







4 Maduro orduyu boş bırakmıyor

Herkesin gözünü üzerine diktiği Venezuela ordusu tavrını net şekilde seçilmiş siyasi iradeden yana koymuş durumda. Ancak Maduro işini şansa bırakmıyor. Her gün askeri birlikleri ziyaret ediyor, tatbikatlara katılıyor.



5 Trump'tan Guaido'ya tebrik

Venezuela sokaklarında protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Juan Guaido'yu telefonla arayarak devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesi dolayısıyla tebrik etti. Trump Guaido'dan düzenli iletişim içinde olmalarını istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın "Venezuela'nın demokrasisini geri kazanmak için mücadelesine destek olma" amacıyla Guaido'yu aradığını söyledi. Maduro ise şok açıklamalarda bulundu. Ülkesindeki siyasi krizle ilgili suçladığı Trump'ın Kolombiya hükümeti ve mafyaya kendisini öldürmeleri için emir verdiğini söyledi. Maduro, Venezuela'nın iyiliği için muhalefet ile müzakere için masaya oturabileceğini, hatta parlamento seçimlerinin planlanandan erken bir tarihe alınabileceğini de söyleyen Maduro başkanlık seçimlerinin ise planlandığı gibi 2025'te yapılması konusunda net. Maduro süreçten zaferle çıkacağına ise emin.