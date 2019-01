ABD işi eşkıyalığa kadar vardırdı

ABD “Ya paranı ya canını” diyen soyguncu gibi. Şimdi de Venezuela’nın petrol şirketine ambargo koydu ve “Ordu, gücünü muhalif lider Guaido’ya devretsin” diyor. Bu orduya darbe çağrısı değil de ne?

ABD'NİN KAFASINDA SADECE DARBE Mİ VAR?



Venezuela krizinde başrolde olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Nicolas Maduro yönetimine bir kez daha ekonomiden yüklendi.

Bolton "Bugünkü adımımız Maduro ve taraftarlarının artık Venezuela halkının varlıklarını kontrol edemeyeceklerini garanti edecektir" dedi.

ABD Hazine Bakanı'nı da yanına alan Bolton'ın açıkladığı yaptırım kararlarına göre Venezuela'nın ulusal petrol Şirketi PDVSA artık ambargo listesinde.

Bu karar, paraya çok ihtiyacı olan Venezuela'nın en önemli "akarının" kesilmesi anlamına geliyor.

"Akar mı kalmış" demeyin. ABD'nin Venezuela'dan almayı umduğu daha çok şey var... Üstünde yoksulluğun hüküm sürdüğü bu ülkenin toprakları altında yatan petrolün, doğalgazın ve altının haddi hesabı yok!

Ancak ABD, "Ya paran ya canın" diyen soyguncu gibi, kurbanı Venezuelalıların ve muhafızlarının önüne bir tercih koyuyor... Bolton'dan dinleyelim:

"Venezuela ordusuna gücü barışçıl bir şekilde muhalif lider Guaido'ya devretmesi çağrısını yapıyorum!"

Sizce bu, bir orduyu darbe yapması için, tehdit etme ya da yönlendirme çağrısı mı?

Yoksa saldırmadan önce düşmana yapılmış bir "teslim ol" çağrısı mı?

Çılgınlık mı diyorsunuz?



NEREDEN ÇIKTI BU 5 BİN ABD ASKERİ







Başkent Caracas'ta bugün Reuters'in yakaladığı bir fotoğraf çok konuşuldu.

Karede, Venezuela'ya yaptırım kararlarını açıklayan John Bolton'ın elinde tuttuğu sarı not defterindeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not görülüyordu.

Tam da Venezuela'ya yönelik "her türlü alternatif masada" açıklamasının yapıldığı bu toplantıda ne tesadüf değil mi?

Ancak Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo apar topar kameralar karşısına geçerek, Bolton'ın elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söyledi.

Bayram değil seyran değil... ABD'nin Venezuela'nın en karanlık sınırda yer alan komşusu Kolombiya için bu sürpriz planı da nereden çıktı acaba?

Yoksa Pentagon'un uyuşturucu trafiğiyle mücadele etme hevesi falan mı depreşti yine?



MİLYAR DOLARLIK KUKLA







ABD'nin Venezuela'ya yönelik son ekonomik saldırısındaki hedefi, ancak dişinin kovuğunda kalacak petrol parasını cebe indirmek değil elbette.

Hatta bu sefer bir nevi anti Robin Hood gibi düşünebilirsiniz ABD'yi.

Zira Venezuela halkından, yani fakirden alıp zenginleştirmeye çalıştığı güdümlü muhalif Juan Guaido'ya vereceklermiş parayı.

Plana göre ABD, bundan sonra Venezuela'ya petrol ödemelerini Maduro'nun yerine atamaya kalktığı Guaido'ya yapacakmış!

Daha bitmedi... Venezuela'nın yaklaşık 7 milyar dolarlık finansal varlığının yeni sahibi de Guaido!

Ama, fırsat bu fırsat İngiltere'de bulunan Venezuela altınlarının da hesabına yatırılmasını isteyen Guaido'nun belli ki çok paraya ihtiyacı var.

Neden acaba?

ABD'ye elçi atayacak kadar kendini başkan hisseden Guaido ülkede alternataif, yeni bir ordu mu kuracak kendine?

Yoksa var olanı mı bölecek?

Caracas'ta konuşulanlara göre, daha paralar yeni alacaklının hesabına yatmadığı halde, diplomatlara ve askerlere bir takım cömert teklifler gitmeye başlamış bile...

Leopoldo Lopez içeri girince, ona göre düşük bir profil olan Guaido'ya razı olan ABD'nin cömertliğinin nedeni ise belli. Karıştırcağı ülkede dağıttığı para yine kendisinin değil.



ASKERLER DARBEYE KARŞI YÜRÜDÜ!







Dün gazetemizin manşetiydi... Biliyorsunuz Venezuela halkı olası bir darbe ya da müdahale girişimine karşı Başkanlık Sarayı önünde "demokrasi nöbeti"ndeler."

Bizdekiler kadar kitlesel ve yaygın olmasa da, amacı itibariyle bu eylemleri 15 Temmuz sonrası tuttuğumuz sivil nöbetlere benzetebiliriz.

Caracas'ta geçen gece bu demokrasi nöbetlerine askerler de katıldı!

Zira bugünlerde herkesin gözü onların üzerinde!

Geçtiğimiz günlerde, Maduro'yu devirmeleri karşılığında kendilerine ahlaksız bir teklif yapıp af vaat eden Guiado'ya ağzının payını vermişlerdi...

Pazartesi gecesi de binlercesi sokaklara döküldü.

O sırada Venezuela Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından da "anlayana" şöyle rest çekildi:

"Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerinin yüksek olduğunu sergiledi. Venezuela'yı korumak boynumuzun borcu!"

Demek bu gözler 'darbeye hayır' diyen askerlerin yürüyüşünü de görecekmiş!

Kariyerine subay olarak başlayan Venezuela'nın efsane Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kışlada çaldığı devrimci ve yurtsever maya geçekten tutmuşa benziyor.