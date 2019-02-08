Geçtiğimiz gün Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleriyle Ak Partililer arasında yaşanan sözlü kavganın nedenini bir hayli ilginçti.

CHP'nin grup yöneticileri, HDP'yi PKK ile eşitleyen söylemelere çok sinirlenmişlerdi. Öyle ki o anda genel Kurulda olan HDP'lilerden bile önce Ak Partililerle kavgaya tutuştular.

CHP'lilerin itirazlarını genel olarak şöyle özetlemek mümkün:

"HDP=PKK söylemi yanlıştır. Çünkü söz konusu milyonlarca oy almıştır. Ve Mecliste temsil edilmektedirler."

Çok eskiden bahsetmeyeceğim. Bir partinin kapatılıp başkanın da asıldığı 27 Mayıs hukuk katliamını yıllarca "bayram" diye kutlamalarından dem vurup "hayırdır sen CHP" falan demeyeceğim.

CHP'nin parti kapatmalar konusundaki tavrı hatırlamak için birkaç yıl önce AK Parti'ye kapatma davası açılması sürecindeki işlevini hatırlamak yeterli.

Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek'in ağzından dinleyelim:

"Beklenen bir karardı. Savcı görevini yapıyor. Bu davanın esası ile özüyle ilgili bir karar değil. Usulüne uygun yeterli belgeleri, bilgileri içeren davanın açıldığını Anayasa Mahkemesi kabul etti. Özellikle AKP çevrelerince sanki farklı karar verilebilir şeklinde izlenim yaratıldı. Normal bir karar."

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