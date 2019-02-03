Kırk yıl önce 1 Şubat'ta, Milliyet gazetesinin kurucu genel yayın müdürü Abdi İpekçi suikasta kurban gitti.

12 Eylül'ün işaret fişeği olan bu gladyo suikastın tetikçisi Mehmet Ali Ağca daha sonra cezaevinden kaçırılacak... İpi de Papa'ya kurusıkı bir suikast girişiminde bulunması için gevşek bırakılacaktı.

Kıymetli gazeteciyi anmak için bir toplantı yapıldı. İzleyemedim. Ancak İpekçi'nin sevgili kızı Nükhet'in yine üzgün olduğunu hissettiğim açıklamalarını okuyunca merak ettim. Haberleri şöyle bir taradım.

Nükhet Hanım toplantıya babasını anlatması için çağrılan Ertuğrul Özkök'e "Siz Aydın Doğan'la çalışan gazeteciler daha önceki dönemi çok anlayamazsınız" diye sesleniyordu!

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