Caracas
Venezuela zor günler geçiriyor...***
Ülkede birbirini tanımayan iki meclis var. Başkan Nicolas Maduro hareket bile edemiyor; yasa çıkartamıyor. Ekonomik kriz almış başını gitmiş...
Daha bitmedi... Ülkede ABD tarafından desteklenen bir muhalefet lideri, Juan Guaido, sokakta kendini "başkan" ilan etmiş durumda. Lima grubu adı verilen Latin ülkeleri Maduro'yu değil onu tanıyorlar. Dün de Avrupa Birliği parlamentosu Guaido'yu tanıdıklarını açıkladı!
Ülkenin yurt dışındaki malvarlıklarına ve petrol alacaklarına el konulmuş durumda. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı gibi yasal tedbirler alınan Guaido yegâne alacaklının kendisi olduğunu söylüyor. Ülkeye askeri bir müdahalenin bile konuşulduğu bu ortamda sisteme isyan eden Venezuelalılar da sokaklarda.
Herkesin cevabını merak ettiği soruyla başlayalım... Peki, dünyanın en zengin petrol, gaz ve altın rezervlerine sahip, iklimi ve coğrafi konumu muazzam olan Venezuela nasıl bu hale geldi?
ABD'nin manipülasyonları ve müdahalesi dışındaki iç dinamikler
ne?
Kırılma noktası elbette ki ülkenin Hugo Chavez
döneminde ABD'den bağımsız sosyalist politikalar geliştirmesiyle başladı. Karizmatik
bir lider olan Chavez bu dönüşüm sürecini
idare etmeyi başardı. Ancak ölümünün ardından göreve gelen Maduro ile birlikte Venezuela'da sarsıntılar daha çok hissedilir oldu. Chavez döneminde artan petrol fiyatlarının 2014'te düşmeye başlaması da işin tuzu biberi oldu.
2015 Seçimlerinde muhalefetin mecliste çoğunluğu elde etmesiyle birlikte ülke hepten kilitlendi. Öyle ki muhalifler Başkan Maduro'nun görev süresini doldurmasını bile
beklemediler.
Bu siyasi sabotajlar neticesinde siyasi iktidarın eli ayağına
dolaştı, sertleşti. Tabii bundan nasibini alan yine halk oldu.***
Venezuela'nın çıkışı ne diye sorsanız tek kelimelik bir cevabım olacak.
Evet, seçim!
Maduro bir an önce sandığı kurmalı. Venezuela'yı darbe mi işgal mi
diye tehdit eden emperyalist güçlere, ülkesinin zenginliklerini paylaşma planları
yapanlara vereceği en etkili
yanıt bu olacaktır.
Kazanır mı kazanmaz mı bilmem ama elindeki tek koz bu. Çünkü gerçek anlamda sandığın kurulduğu
ve iktidarının oradan çıktığı bir ülkeye dış müdahale kolay iş değil.
Bugünlerde Venezuela'da yaşananları Twitter'dan
takip edip Maduro ile
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı
kıyaslamak moda
oldu.
Ama bu krizde illa, meşruiyet, deneyim ve karizmatik liderlik açısından Maduro ile alakası bile olmayan Erdoğan
hatırlanacaksa konumuz bellidir...
Erdoğan'ın, göreve geldiği 2002 yılından beri her türlü iç ve dış krizde sandığı kurup halka sorma
pratiği. Hedefte olan tüm ülkeler ve liderler Türkiye'yi örnek almalı.