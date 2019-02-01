Caracas

Venezuela zor günler geçiriyor...

Ülkede birbirini tanımayan iki meclis var. Başkan Nicolas Maduro hareket bile edemiyor; yasa çıkartamıyor. Ekonomik kriz almış başını gitmiş...

Daha bitmedi... Ülkede ABD tarafından desteklenen bir muhalefet lideri, Juan Guaido, sokakta kendini "başkan" ilan etmiş durumda. Lima grubu adı verilen Latin ülkeleri Maduro'yu değil onu tanıyorlar. Dün de Avrupa Birliği parlamentosu Guaido'yu tanıdıklarını açıkladı!

Ülkenin yurt dışındaki malvarlıklarına ve petrol alacaklarına el konulmuş durumda. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı gibi yasal tedbirler alınan Guaido yegâne alacaklının kendisi olduğunu söylüyor. Ülkeye askeri bir müdahalenin bile konuşulduğu bu ortamda sisteme isyan eden Venezuelalılar da sokaklarda.

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Herkesin cevabını merak ettiği soruyla başlayalım... Peki, dünyanın en zengin petrol, gaz ve altın rezervlerine sahip, iklimi ve coğrafi konumu muazzam olanABD'nin manipülasyonları ve müdahalesi dışındakine?Kırılma noktası elbette ki ülkenindöneminde ABD'den bağımsız sosyalist politikalar geliştirmesiyle başladı.bir lider olan Chavez buidare etmeyi başardı. Ancak ölümünün ardından göreve gelen Maduro ile birlikte Venezuela'da sarsıntılar daha çok hissedilir oldu. Chavez döneminde artan petrol fiyatlarının 2014'te düşmeye başlaması da işin tuzu biberi oldu.2015 Seçimlerinde muhalefetin mecliste çoğunluğu elde etmesiyle birlikte ülke hepten kilitlendi. Öyle ki muhalifler Başkan Maduro'nun görevbeklemediler.Bu siyasi sabotajlar neticesinde siyasi iktidarındolaştı, sertleşti. Tabii bundan nasibini alan yine halk oldu.Venezuela'nın çıkışı ne diye sorsanız tek kelimelik bir cevabım olacak.Evet,Maduro bir an önce sandığı kurmalı. Venezuela'yıdiye tehdit eden emperyalist güçlere, ülkesinin zenginlikleriniyapanlara vereceğiyanıt bu olacaktır.Kazanır mı kazanmaz mı bilmem ama elindeki tek koz bu. Çünkü gerçek anlamdave iktidarının oradan çıktığı bir ülkeye dış müdahale kolay iş değil.Bugünlerdetakip edip Maduro ileTürkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ıkıyaslamakoldu.Ama bu krizde illa, meşruiyet, deneyim ve karizmatik liderlik açısındanhatırlanacaksa konumuz bellidir...Erdoğan'ın, göreve geldiği 2002 yılından beri her türlüpratiği. Hedefte olan tüm ülkeler ve liderler Türkiye'yi örnek almalı.