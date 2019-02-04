Tarihçiler üçe ayrılır derler, yalan söyleyenler, yanılanlar, bilmeyenler...

DTCF'de Arkeoloji öğrencisi olduğum günlerde okuduğum Richard Shenkman'ın, "İnsanlık Tarihinde Büyük Yalanlar" kitabından aklımda kalmış.

Okulu bırakıp başka bir bölüme geçmemde bu kitabın da etkisi olmuş muydu, hatırlamıyorum...

Ama yüzlerce yıl önce yaşanmış olayları sanki şahit olmuş gibi anlatanları gördükçe hala bu sözleri anımsıyorum.

Abarttığımı mı düşünüyorsunuz?

O halde siz söyleyin...

Ölümünün üzerinden 500 yıl geçmiş bir komutanın savaş meydanındaki çadırda aklından geçenleri bile bizlere mutlak, sorgulanmaz gerçeklermiş gibi anlatanlar hangi gruba giriyor?

Biz belgeli tarihçilere inanırız mı diyorsunuz?

Resmi tarihin, belgelere kaydedilenlerin daima gerçekler olduğuna hakikaten inanıyorsanız size verecek bir cevabım yok...

Ama George Santayana'nın söyledikleri işinize yarayabilir:

"Tarih her zaman yanlış yazılır. Bu nedenle her zaman yeniden yazılması gerekir."

***

***