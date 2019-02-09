Dün İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Hava Kuvvetleri'nin 40. Yılı dolayısıyla düzenlenen törende yine çok sertti. ABD'ye yüklendi:

"Amerika kötülüklerine devam ettiği sürece İran halkı 'Amerika'ya ölüm' sloganından vazgeçmeyecektir. Amerika'ya ölüm sloganının anlamı, Trump'a, John Bolton'a ve Mike Pompeo'ya ölümdür. Yani Amerika'yı yönetenlere ölüm demektir!"

Hamaney'in sesini yükseltmesinin nedeni malum... ABD Başkanı Trump'ın İran'ı gözlemek için Irak'taki askerlerini tutacağını açıklaması.

Peki, terörle mücadele bahanesiyle topraklarında ABD'ye 9 üs veren konu mankenimiz Irak bu işlere ne diyor?

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'e kulak verelim:

"Trump'ın sözlerini tuhaf buluyorum. İran'ı izleme görevine dair bizden izin alınmadı. Irak toprakları komşu bir ülkeye saldırı için kullanılamaz"

İçiniz rahatladı mı?

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911 kilometre kara sınırımız olan komşumuz Suriye'ye bakalım. Haklısınız, nesine bakacağız. Ortada Suriye diye bir ülke mi kaldı?Kadim kentler yakılmış, yıkılmış... Kuzey'i ABD'nin tuttuğu PKK-YPG'li teröristlerin elinde. Esad Şam'a sıkışmış kalmış. Ülkede yabancı asker postalıyla çiğnenmemiş bir karış toprak yok. Milyonlarca insan çevre ülkelerde sığınmacı...Karadeniz komşumuz Rusya ne yapıyor?Onlar da bugünlerde Trump'ın Ortadoğu'daki hamlelerindenmeşguller. Arada da ellerini açık ediyorlar.Dün de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüönümüzdeki hafta Soçi'de düzenlenecek zirve öncesiolduğunu söylüyordu:"Kürtler Astana görüşmelerine katılacak mı, Şam yönetimi ile anlaşacak mı, kontrolleri altındaki toprakları Suriye hükümetine devredecek miBu sözlerin muhatabı sizce kim?İşte böyle bir cangılın ortasındayız.Var olmaya çalışıyoruz.ABD'nin tıpkı bugün Irak'ta yaptığı gibi,devletten tasfiye etmeyi başardık. Ancak çete, yerel seçimler öncesikurdukları partiler üzerinden ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Ne zaman tam olarak temizlenecekler?Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki pozisyonunun netleşeceği Soçi Zirvesi'ne katılmak için Rusya'ya gidiyor. Bizi nasıl bir tablo bekliyor?Hayati sorular, sorunlar bunlar...Ha bir de ne olacak domatesin, biberin, patlıcanın hali?