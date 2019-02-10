Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Diyanet İşleri Başkanı dün kafamı çok karıştırdı!
MELİH ALTINOK
10 Şubat 2019, Pazar MELİH ALTINOK

Diyanet İşleri Başkanı dün kafamı çok karıştırdı!

Dün sabah Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın bir grup yazara verdiği kahvaltıya giderken kafam son derece netti.
Aklımda Başkan'a yönelteceğim tek bir soru vardı. Tahmin edersiniz işte. Medyanın ve siyasetin, "" denilince otomatikman söz açtığı, kurumun bütçesinin oranına ve personel sayısına dair eleştiriler...
Kendilerinin benden beklentileri de bu kadar olmalıydı. Sorumu alıp cevap vereceklerdi herhalde.
Öyle ya, dindar kimliğiyle öne çıkan, gündemi de bu çerçevedeki argümanlarla değerlendiren gazeteciler dururken benden öneri ya da fikir alacak değillerdi ya...
Gelin görün ki, netliğimin bozulması çok sürmedi.
İlk darbeyi, kahvaltıya mekân olarak seçilen tarihi Ertuğrul Tekkesi'nin büyük salonundaki katılımcılar arasında Oral Çalışlar'ı görünce yaşadım.
Diyanet İşleri'ne benden daha çok vakıf olan Ahmet Kekeç ve Mustafa Kartoğlu gibi gazetecilerin yanında solcu geçmişiyle bilinen Oral Çalışlar oturuyordu.
Yalnız değildim!

***
Her zaman kadından yana tavır alan Oral abinin, tartışma çıkartan "Kurumunuzda kaç kadın imam var" şeklindeki sorusunun ardından kafam hepten dağıldı.
Bir anda kendimi, sadece maliyeti üzerinden değerlendirdiğim kurumun işlevi üzerine kafa yorarken yakaladım.
Umarım gevezelik etmemişimdir.
Ama çok şey öğrendim.
Merak etmeyin, Diyanet'in bütçesi ve personeli hakkındaki sorumu da atlamadım.
Peki, aldığım cevaptan ikna oldum mu?
Kesinlikle. Hatta bahsedilen bütçe ve personelin, kökü Osmanlı'ya dayanan, Atatürk döneminde revize edilen bu kurumun görevleri ve işlevi açısından az bile olduğunu düşünüyorum.
Siz söyleyin, 15 Temmuz'da ve terör saldırılarında yaşadığımız yıkım, onca acı ortadayken... İçeride ve dışarıda gibi sapkın cemaatlerin ve tarikatların önünün erkenden alınmasının, Selefilik gibi vahşi akımların engellenmesinin maliyeti konu mudur?
Diyanetin, sivil toplumun gelişimine yaptığı katkıdan; ev kadınlarına, gençlere, öğrencilere, ceza evinde yatanlara, "dardakilere" verdiği destekten... Kısacası sosyolojik dokumuzu daha sağlıklı hale getirmedeki rolünden bahsetmiyorum bile...
***
Evet, insanın bir konuda kafasının net olması, her zaman bilgiden kaynaklanmıyor olabilir. Bu yüzden net olduğumuz konulardaki ezberlerimizi sürekli sorgulamamız şart.
Dolayısıyla toplantı boyunca önerilerimizi büyük bir nezaketle ve olgunlukla dinleyen, sorularımıza entelektüel bir perspektifle doyurucu cevaplar veren Sayın Erbaş'a kafamı karıştırdığı için minnettarım.
Bundan sonra Diyanet'i daha yakından takip edeceğim.
Benim gibi, net olduğunu düşünen arkadaşlara da aynı şeyi tavsiye ederim. Bütçesini vergiyle besledikleri bu kurumu daha işlevsel çalışması ve etkili olması için sıkı "denetlesinler."
Merak etmesinler öğrenmekten, "ötekiyle" diyaloğa geçmekten, anlamaya çalışmaktan laikliklerine halel gelmez.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN