Dün sabah Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın bir grup yazara verdiği kahvaltıya giderken kafam son derece netti.

Aklımda Başkan'a yönelteceğim tek bir soru vardı. Tahmin edersiniz işte. Medyanın ve siyasetin, "Diyanet" denilince otomatikman söz açtığı, kurumun bütçesinin oranına ve personel sayısına dair eleştiriler...

Kendilerinin benden beklentileri de bu kadar olmalıydı. Sorumu alıp cevap vereceklerdi herhalde.

Öyle ya, dindar kimliğiyle öne çıkan, gündemi de bu çerçevedeki argümanlarla değerlendiren gazeteciler dururken benden öneri ya da fikir alacak değillerdi ya...

Gelin görün ki, netliğimin bozulması çok sürmedi.

İlk darbeyi, kahvaltıya mekân olarak seçilen tarihi Ertuğrul Tekkesi'nin büyük salonundaki katılımcılar arasında Oral Çalışlar'ı görünce yaşadım.

Diyanet İşleri'ne benden daha çok vakıf olan Ahmet Kekeç ve Mustafa Kartoğlu gibi gazetecilerin yanında solcu geçmişiyle bilinen Oral Çalışlar oturuyordu.

Yalnız değildim!

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