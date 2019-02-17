Geçtiğimiz günlerde Uygurlu bir halk ozanı olduğu belirtilen Abdürehim Heyit'in, Çin devleti tarafından işkenceyle öldürüldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

Çin, Rusya, Suriye ya da İsrail'le, ABD aleyhine herhangi bir diplomatik temas söz konusu olunca nedense telaşa kapılıp "eksen kayıyor" diyenler yine sahnedeydi.

"Türk devleti derhal Çin'le ilişkilerini kesmeli" seviyesine kadar varan talepler dile getiriyorlardı.

Kendilerini genel olarak "İslamcı" diye tarif eden bu kişilerin yalanlanan provokatif iddialarıyla ilgili defalarca yazdığım için bu kez de konuya mesafeli yaklaştım.

Zira zamanlama yine manidardı. Suriye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, yani ABD'nin dahil olamadığı Soçi Zirvesi öncesiydi. Zaten İran'da bombalar patlamaya başlamıştı bile...

Birilerinin bu zirveden fena halde rahatsız olduğu açıktı. Bu kez de bombalı açık mesajların yanı sıra kamuoyu manipülasyonu türünden baskı araçlarını kullanmak isteyecekleri ortadaydı.

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Ancak, seçilmişvealışkanlık haline getirmişçevrelerin iddiaları kısasürede bir kampanyayadönüştü.Konuya duyarlı milliyetçi ve dindar vatandaşlar iddialara kayıtsız kalmadılar.Normal.Neticede yeryüzünde hiçbir devletak kaşık değil... Çin'in Uygur Türkleri'nin bir takımdair somut iddialar da malum.Öyle ki Dışişlerimiz sosyal medyada pişirilen budurumunda kaldı.Çin devleti ise buÜstüne de öldüğü söylenenbu iddiaları yalanladığı bir videoyu izlememizi tavsiye ettiler!Buyurun cenaze namazına!Bu iddiaları sosyal medyada yayan tiplere baktım,eser kalmamış...Dışişleri devreye girip iddialarını Çin'e sorunca "baksınlar. Dışişleri de bizim iddialarımızıŞimdi ne diyecekler?" diye adressiz göndermeler yapıyorlardı.Şimdi ise, Çin'in açıklamasının ardından ölü taklidi yapamaya başlamışlar.Oysa kimsenin bunlara "ajan" falan dediği yok ha...Kendilerini en fazla,, sosyal medya fenomenleri gibi "vijdan kuaförlüğüne" veiçin eleştiriyorum, o kadar.Sanırım Woody Allen'den aklımda kalmış. "diyordu.O hesap... Hangi istihbarat servisi,bu kifayetsiz muhterisleri? Çocuk oyuncağı mı bu işler.mı diyorsunuz yoksa?Tahminlerinizi merak etmiyor değilim.