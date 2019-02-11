Dün, Gezi Parkı'nın yanı başında inşaatına başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni vardı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan projeyi şöyle anlattı:

"Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak, gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz.

Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin hayata geçirilmesi için yeni bir adımı atmaktayız.

5 ayrı bloktan oluşuyor.

Bina içerisinde 2 bin 73 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odaları yer alıyor.

Ayrıca projede çalışma odaları, kayıt stüdyoları ve prova salonları, sanat galerileri, millet kıraathaneleri de yer alıyor.

Hem mimari, hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin ülkemizin sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum."

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Gezi'de, Can Dündar'ın yoldaşlarının kendilerineseçtiği AKM'nin hikâyesi garipliklerle dolu.YapımınaVali ve Belediye Başkanıdöneminde İstanbul Operası olarak başlanmış.'ı dolayısıyla inşaatı durdurulmuş...1959'da, Başbakaninşaatı yeniden başlatmış.Ancak bu kez de 27 Mayıs darbesi araya girmiş... ABD güdümlü cuntacılarbulamamışlar.Nihayet opera inşaatı 1967-1970 yılları arasıNe var ki bina bu kez de, dönemin gazetelerine geçen ifadeyle söylersek, "Ardından,hizmete girmiş.Sonrasını biliyorsunuz.Dün her yerde aradım ama bu dev projeyle ilgili" kayda değer birizine rastlayamadım.Aksineve açığa vurulmasa da hissedilen birhâkimdi havaya.Hatta kimisi, AKM inşaatının temeline Türk Bayrağı ilefotoğraflarının asılmasını "ne hale geldiğimizin" kanıtı diyerek paylaşıyordu.Başkaları da bu ağıta, binanın, Gezi olaylarında üzerineasılarak çekilmiş fotoğraflarını özlemle paylaşarak eşlik ediyordu.Sahi, yıllardır tek bir sanat etkinliğinin yaşanmadığı köhne AKM binasının üzerine Gezi'de örttükleri o ,kimlerin elinde acaba?Aman iyi saklasınlar, 700 gün sonra yeni AKM tamamlandığında kapısında tezgah açar,falan satarlar. Nasıl yapacaklarınıkendilerine.