Yaşadığımız son deprem, beklenen daha büyüğü için bir erken alarmdı.

Yapmamız gerekenleri bizlere, yöneticilerimize bir bir hatırlattı.

Ama yine çabuk unuttuk. Günlerdir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem koordinasyon toplantısına "küsmesiyle" meşgulüz.

Kafası karışanlar için tane tane anlatalım:

Bildiğiniz üzere depremin hemen ardından merkezi hükümet yetkilileri İstanbul'a çıkartma yaptılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya bütün kurumların temsilcilerinin yanı sıra İmamoğlu da katıldı. Ve toplantının ertesi sabah saat 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırıldı.

Sabah toplantıda, aralarında askerler, bakanlar ve büyükşehir belediyesinden 47 kişinin de olduğu 269 görevlinin tümü vardı. İmamoğlu hariç!

Böylesine önemli bir toplantıya İBB Başkanı'nın katılmaması dikkatlerden kaçmayınca bir tartışma başladı. "Acaba İmamoğlu toplantıya davet edilmemiş olabilir mi?" sorusu ortay atıldı.

Gazeteciler bu soruyu İmamoğlu'na sordular.

Aldıkları cevap manşetlerde şöyle yer buldu:

"Ekrem İmamoğlu, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na davet edilmediği iddiasını yalanladı." (BBC Türkçe)

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Ancak çağrılmadığı iddialarını yalanlayan Başkan, garip bir şekilde, bu kabulün doğal sonucu olanIsrarlı sorularımıza rağmen "" diye tekrar edipduruyordu.Toplantıyı yöneten Oktay ve ekibi ise kafalarda soru işareti yaratmayacak kadar net konuşuyorlardı:"Başka herhangi, bir önceki gün toplantıdaolanbu toplantıyageldi...'nın İl Afet ve AcilDurum Koordinasyon Kurulu'nunolarak bu toplantıya katılmasıDurum bukadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekremİmamoğlu tarafından yapılan 'DavetEdilmedim' şeklindeki açıklamalar devletgeleneğimize uymamaktadır."Dün İmamoğlu bir kez daha kameralarınkarşısındaydı. AmaYine muhataplarının aksine ağzından net bir cevap çıkmadı Başkanın.Sadece, kendisine inanıp aşırı yorumlar yapan veetti.Kimileri bupolitik bir strateji olduğunu söylüyorlar.Bilemiyorum. Çünkümanipülasyonyapamayacağını düşünüyorum."Mağdur edebiyatı yapıyor" tespitlerinin de yaşadığımız garipliği tam izah ettiğini düşünmüyorum.Çok açık olarak gördüğüm tek şey tartıştığımızın birolduğu.Belli ki, Başkanımızınvar. ". Öyle 1.çağıramazsınbeni afet toplantısına" diye düşünüyor.Önemsendiğini hissetmek istiyor.Başkan sürekli "16 milyonluk bu kentin çok işi var" diyor ama sanırım