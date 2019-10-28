Türkiye, bölgedeki meşruiyetini "dinci DAEŞ'le mücadele eden seküler savaşçılar" masalıyla sağlamaya çalışan YPG'yi sınırından güneye doğru sürüyor... Tabiri caizse Suriye çöllerine doğru...

Dün de ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme planında elini güçlendirecek ancak Pentagon'u da yeni arayışlara sürükleyeceği kesin "müjdeyi" verdi.

Başkan, DAEŞ'in lideri olduğu söylenen Ebubekir El Bağdadi'nin Türkiye'nin bilgisi dahilinde olan bir operasyonla ortadan kaldırıldığını açıkladı!

Bağdadi'nin kendisini ve üç çocuğunu öldürdüğünü söyleyen Trump operasyonu şu cümlelerle dünyaya duyurdu:

"Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi... Bir köpek gibi öldü, bir korkak gibi öldü... Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, bazı topraklarında uçuş gerçekleştirdik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok alçaktan çok hızlı uçuş gerçekleştirdik... Rusya da bize harika davrandı... Hava sahasını bize açtı."

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Evet, bölgede yabancı devletlerin müdahalesine zemin yaratmak için karşılıklı dizayn edilen YPG ve DAEŞ şimdilik işlevini yitiriyor.Dün bu gelişmeler yaşanırken Esad cephesinden gelen açıklama dahabercisi gibiydi:"(YPG-PKK'nın yönetimindeki) SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisinekarşılıyoruz.yeniden entegrasyonu için çalışacağız."Ama Başkan "" itirafını yapan Trump seçilse bile...Bakalımiçinden çıkardıklarıDAEŞ'ciYeni terör örgütlerine? Mesela IŞİD,DAEŞ, DEAŞ derken YATAŞ'a kadar varacaklarmı? Yatağa girecekleri yeni kirallıkkatiller kimler olacak?Başımıza ne tür bir bela saracaklar?

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Bu arada dün,çıkan KomünistBağdadi'nin havaya uçurulduğu operasyondaetmesisahiden ibretlikti!Bir defa şık değil...Haksız mıyım?Tamam, aralarındavardı ama netice de'un... Kendisine karşı bukadar kaba olmalıydı.Bakın, çarşı karışmışken, tetikçiler bir bir kullanılıp atılırkenitidali elinden hiç bırakıyor mu?Sahi, çakma imam sıranın er ya da geç geleceğini sık sık hatırlatıyor mudur kendine dersiniz? Cezaeviyle falan sıyıramayacağını... Zira Bağdadi'den geriye kalan çukuru görüyorsunuz... Adamlar yalnızca delilleri değil kullandıkları tetikçileri de... Kimlikleri ancak DNA'larından bulunabiliyor.Ama bence en çok içinden çıkacak matruşkanınolacağına kafa yoruyordur sümüklü.Ne diyelim... Paranoyası bol olsun.