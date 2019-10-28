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MELİH ALTINOK
28 Ekim 2019, Pazartesi MELİH ALTINOK

Sen yine de öyle deme matruşka, meslektaşın o senin sonuçta!

, bölgedeki meşruiyetini "dinci DAEŞ'le mücadele eden seküler savaşçılar" masalıyla sağlamaya çalışan 'yi sınırından güneye doğru sürüyor... Tabiri caizse Suriye çöllerine doğru...
Dün de Başkanı Trump, 'den çekilme planında elini güçlendirecek ancak Pentagon'u da yeni arayışlara sürükleyeceği kesin "müjdeyi" verdi.
Başkan, 'in lideri olduğu söylenen Ebubekir El Bağdadi'nin Türkiye'nin bilgisi dahilinde olan bir operasyonla ortadan kaldırıldığını açıkladı!
Bağdadi'nin kendisini ve üç çocuğunu öldürdüğünü söyleyen Trump operasyonu şu cümlelerle dünyaya duyurdu:
"Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi... Bir köpek gibi öldü, bir korkak gibi öldü... Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, bazı topraklarında uçuş gerçekleştirdik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok alçaktan çok hızlı uçuş gerçekleştirdik... Rusya da bize harika davrandı... Hava sahasını bize açtı."

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Evet, bölgede yabancı devletlerin müdahalesine zemin yaratmak için karşılıklı dizayn edilen YPG ve DAEŞ şimdilik işlevini yitiriyor.
Dün bu gelişmeler yaşanırken Esad cephesinden gelen açıklama da oluşamayan başlayan yeni dengenin habercisi gibiydi:
"(YPG-PKK'nın yönetimindeki) SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz. Ülkesine dönecek tüm Suriyelilerin yeniden entegrasyonu için çalışacağız."
Ama Başkan "IŞID'i Obama kurdu" itirafını yapan Trump seçilse bile ABD emperyalizminde de devamlılık esastır...
Bakalım El Kaideci Usame Bin Ladin matruşkasının içinden çıkardıkları DAEŞ'ci Bağdadi'den sonra hangi matruşkayı sürecekler sahaya? Yeni terör örgütlerine ne isim bulacaklar? Mesela IŞİD, DAEŞ, DEAŞ derken YATAŞ'a kadar varacaklar mı? Yatağa girecekleri yeni kirallık katiller kimler olacak?
Başımıza ne tür bir bela saracaklar?

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Bu arada dün, Salih Müslim matruşkasının içinden çıkan Komünist Mazlum Kobani'nin, başta ABD olmak üzere, Bağdadi'nin havaya uçurulduğu operasyonda emeğe geçenlere teşekkür etmesi sahiden ibretlikti!
Bir defa şık değil...
Haksız mıyım?
Tamam, aralarında tatlı bir rekabet vardı ama netice de Bağdadi meslektaşıydı Mazlum'un... Kendisine karşı bu kadar kaba olmalıydı.
Bakın, çarşı karışmışken, tetikçiler bir bir kullanılıp atılırken Pensilvanya'daki matruşka itidali elinden hiç bırakıyor mu?
Sahi, çakma imam sıranın er ya da geç geleceğini sık sık hatırlatıyor mudur kendine dersiniz? Cezaeviyle falan sıyıramayacağını... Zira Bağdadi'den geriye kalan çukuru görüyorsunuz... Adamlar yalnızca delilleri değil kullandıkları tetikçileri de yeryüzünden kazıyorlar... Kimlikleri ancak DNA'larından bulunabiliyor.
Ama bence en çok içinden çıkacak matruşkanın son akşam yemeğini yiyeceği masasındaki kaçıncı şakirt olacağına kafa yoruyordur sümüklü.
Ne diyelim... Paranoyası bol olsun.

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