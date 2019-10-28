Türkiye, bölgedeki meşruiyetini "dinci DAEŞ'le mücadele eden seküler savaşçılar" masalıyla sağlamaya çalışan YPG'yi sınırından güneye doğru sürüyor... Tabiri caizse Suriye çöllerine doğru...
Dün de ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme planında elini güçlendirecek ancak Pentagon'u da yeni arayışlara sürükleyeceği kesin "müjdeyi" verdi.
Başkan, DAEŞ'in lideri olduğu söylenen Ebubekir El Bağdadi'nin Türkiye'nin bilgisi dahilinde olan bir operasyonla ortadan kaldırıldığını açıkladı!
Bağdadi'nin kendisini ve üç çocuğunu öldürdüğünü söyleyen Trump operasyonu şu cümlelerle dünyaya duyurdu:
"Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi... Bir köpek gibi öldü, bir korkak gibi öldü... Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, bazı topraklarında uçuş gerçekleştirdik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok alçaktan çok hızlı uçuş gerçekleştirdik... Rusya da bize harika davrandı... Hava sahasını bize açtı."
***
Evet, bölgede yabancı devletlerin müdahalesine zemin yaratmak için karşılıklı dizayn edilen YPG ve DAEŞ şimdilik işlevini yitiriyor.
Dün bu gelişmeler yaşanırken Esad cephesinden gelen açıklama da oluşamayan başlayan yeni dengenin
habercisi gibiydi:
"(YPG-PKK'nın yönetimindeki) SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu
karşılıyoruz. Ülkesine dönecek tüm Suriyelilerin
yeniden entegrasyonu için çalışacağız."
Ama Başkan "IŞID'i Obama kurdu
" itirafını yapan Trump seçilse bile ABD emperyalizminde de devamlılık esastır
...
Bakalım El Kaideci Usame Bin Ladin matruşkasının
içinden çıkardıkları
DAEŞ'ci Bağdadi'den sonra hangi matruşkayı sürecekler sahaya?
Yeni terör örgütlerine ne isim bulacaklar
? Mesela IŞİD,
DAEŞ, DEAŞ derken YATAŞ'a kadar varacaklar
mı? Yatağa girecekleri yeni kirallık
katiller kimler olacak?
Başımıza ne tür bir bela saracaklar?
***
Bu arada dün, Salih Müslim matruşkasının içinden
çıkan Komünist Mazlum Kobani'nin, başta ABD olmak üzere,
Bağdadi'nin havaya uçurulduğu operasyonda emeğe geçenlere teşekkür
etmesi
sahiden ibretlikti!
Bir defa şık değil...
Haksız mıyım?
Tamam, aralarında tatlı bir rekabet
vardı ama netice de Bağdadi meslektaşıydı Mazlum
'un... Kendisine karşı bu
kadar kaba olmalıydı.
Bakın, çarşı karışmışken, tetikçiler bir bir kullanılıp atılırken Pensilvanya'daki matruşka
itidali elinden hiç bırakıyor mu?
Sahi, çakma imam sıranın er ya da geç geleceğini sık sık hatırlatıyor mudur kendine dersiniz? Cezaeviyle falan sıyıramayacağını... Zira Bağdadi'den geriye kalan çukuru görüyorsunuz... Adamlar yalnızca delilleri değil kullandıkları tetikçileri de yeryüzünden kazıyorlar
... Kimlikleri ancak DNA'larından bulunabiliyor.
Ama bence en çok içinden çıkacak matruşkanın son akşam yemeğini yiyeceği masasındaki kaçıncı şakirt
olacağına kafa yoruyordur sümüklü.
Ne diyelim... Paranoyası bol olsun.