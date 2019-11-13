Bugünlerde herkes, ortalıkta "Atatürk gibi dolaşan" bir vatandaşa çok kızgın. Adı Göksel Kaya.

Mesleğinin oyunculuk olduğunu söyleyen Kaya, sarıya boyadığı saçlarını Atatürk'ün son yıllarındaki gibi geriye doğru tarıyor.

Lens mi bilmiyorum ama gözleri de mavi.

Göksel Bey sosyal medyada sık sık boy gösteriyor.

Kimi zaman onu 29 Ekim etkinliklerinde dizlerini yere vurarak zeybek oynarken görüyoruz. Bazen de bir savaş gemisinin üzerinde 'hazır ol'da bekleyen donanma askerlerinin selamını alırken...

Azımsanamayacak bir hayran kitlesi var beyefendinin.

Koca koca adamlar kendisini yolda durdurup "Paşam size çok ihtiyacımız var" diyerek ağlıyorlar. Orta yaş ve üstü hanımlar "Atam" diyerek sarıldıkları Göksel Bey'le verdikleri samimi pozları Facebook'a, instagram'a koyup altına "İzindeyiz" notunu düşüyorlar.

Çakma Atatürk geçen 10 Kasım'da da üniformalarını çekmiş, palaskasının dizginleyemediği göbeğine aldırmadan, zavallı bir tayın üzerine çıkmış, İzmir sokaklarında halkı selamlıyordu...

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Ne olduysa Göksel Bey'in "aşırılığına" bugüne kadar alkış tutan ya dabugünlerde isyanda.Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri bile kendisini "kınadılar." Meğer Göksel Bey'in Atatürk'e benzerliğini kullanarak lokantalarda hesap ödememesi, kahvede çaya para vermemesi ve bazı etkinliklerde sahneye çıkıp kendisini göstermesi karşılığında ücret almasıGöksel Bey özetle "Atatürk'e benzemek suç mu?" diyor.Bence de haklı. Bu memlektte Atatürk'ün 1938'de hayatını kaybettiğini bilmeyen mi var?Ayrıca "Atatürk'ü çok seviyorum.Öyle ki, ona benzemek için saçımı sakalımı bile portresine bakarak kesiyorum" dese kim ne diyebilir?O zaman "",yanidiyenaklı evvel gazetecilerinhukuki ve mantıkidayanağı nedir?Türkiye'nin tarihi karakterlerine aşırı hayranlık suç mu?Onlarınyasakmı? Böyle bir yasamı var? Yoksa "caiz" mi değil?Günaha mı giriyor? Yakışıksız mı?

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Bu durumda, kostüm giydi diye Göksel Bey'i aforoz edenlerin, yeniden "gardırop Atatürkçülüğü" tartışmalarını açanların bizzat kendilerini ne yapacağız?Kendilerinde, askeri darbelere, soygunlara, hukuksuzluklara "fetvası verme hakkı gören akademisyenlerin, aydınların, basının, sivil toplumun Atatürk'e ve demokrasimize verdiği zararı nereye koyacağız?Bugüne kadar bir sağdan bir soldan idam sehpasına gönderen ve kendine "Atatürkçü" diyen darbecilere... Ya da 1881 adet bastırdıkları kitapların kapağına sadece "Mustafa Kemal" imzası atıp 2500 TL'den satanlara..."Atatürk'ü istismar ediyor" dediklerini duydunuz mu siz hiç?Bu arada baktım, Göksel Bey'in "Atatürk dedi ki" isimli kitabı şu an kitap sitelerinde 13.89'a satılıyor.'in "imza Mustafa Kemal" kitabın kutsal bir emanet gibi cam faunus içinde saklanan 1038. nüshasının internetteki fiyatı iseDemek ki neymiş Göksel Bey?