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MELİH ALTINOK
25 Aralık 2019, Çarşamba MELİH ALTINOK

Tek bir sorum var Mansur Bey

CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları göreve başlayalı çok olmadığı için kimi zaman eleştirilerimi öteliyorum.
Bunun tek bir nedeni var. Sözlerimin bir kesiminin bir duvarına çarpıp geri döneceğini bilmem.
"Boş yapmamak" için de tercihimi diyalog kanallarının daha açık olduğu noktalarda söz söylemekten yana kullanıyorum.
Çünkü uzun süredir bir seçim zaferi yaşamayan CHP'li seçmenin şimdilik hiçbir şey umurunda değil.
Seçimden önce suya indirim vaat eden İmamoğlu'nun faturalarımıza yaptığı bindirimi, zammı alkışlıyorlar. "Ne olacak her şeye zam geliyor, yapmışsa iyi yapmış" diyorlar.
Yanlarında, partizanca atamalardan kaynaklanan hizmetlerdeki aksamalar konusunda zaten ağzınızı açamıyorsunuz... İzmir gibi bir metropole 60 saat su verilememesini eleştirince "Biz razıyız, zamanla o da öğrenir yönetmeyi" diyorlar.

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Elbette her şeyin bir sınırı var.
Desteğin de, görmezden gelmenin de, tolere etmenin de... İnsanlar aptal değil.
Örneğin eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelttiği "rüşvet" suçlamaları bardağı taşırmış durumda.
Aklı başında herkes, beylik açıklamalar yerine net, doyurucu cevaplar istiyor.
Zira İSKI skandalından hallice diyebileceğimiz bu olaydan daha önce haberdar olduğu anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu hiç oralı değil. Tank palet tartışmasıyla beyin yakmaya devam ediyor. Arada da serinlemek için olsa gerek Kanal İstanbul mevzuuna giriyor.
Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş ise şu ana dek Twitter'da "mani" yayınlamakla yetindi.

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Evet, Mansur Bey, her şeyi bir kenara bırakın... Skandal patlak vermeden önce 13 Aralık'ta Sinan Aygün'ün inşa ettiği TOGO kuleleri için mahkemeye niçin "uygundur" belgesi verdiniz?
Ve daha önemlisi, bir saat sonra neden fikir değiştirdiniz ve İstinaf'tan bu belgenizi "acele" koduyla geri çektiniz?
Aygün, bu ani fikir değişikliğinizin, belediyenin rüşvet talebini geri çevirmesinden kaynaklandığını iddia ediyor?
Siz ne diyorsunuz?
Bu çok basit bir soru, yanıtlamak zor olmasa gerek.
Ama, peşinen söyleyelim "olmuşsa da benden habersiz olmuştur türü" cevaplar bizi kesmez.
Size ulaşmak nerdeyse imkansız ama bizim telefonlarımız 7/24 açık, aklınızda bulunsun.

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