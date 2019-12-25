CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları göreve başlayalı çok olmadığı için kimi zaman eleştirilerimi öteliyorum.

Bunun tek bir nedeni var. Sözlerimin bir kesiminin bir duvarına çarpıp geri döneceğini bilmem.

"Boş yapmamak" için de tercihimi diyalog kanallarının daha açık olduğu noktalarda söz söylemekten yana kullanıyorum.

Çünkü uzun süredir bir seçim zaferi yaşamayan CHP'li seçmenin şimdilik hiçbir şey umurunda değil.

Seçimden önce suya indirim vaat eden İmamoğlu'nun faturalarımıza yaptığı bindirimi, zammı alkışlıyorlar. "Ne olacak her şeye zam geliyor, yapmışsa iyi yapmış" diyorlar.

Yanlarında, partizanca atamalardan kaynaklanan hizmetlerdeki aksamalar konusunda zaten ağzınızı açamıyorsunuz... İzmir gibi bir metropole 60 saat su verilememesini eleştirince "Biz razıyız, zamanla o da öğrenir yönetmeyi" diyorlar.

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Elbette her şeyin bir sınırı var.Desteğin de, görmezden gelmenin de, tolere etmenin de... İnsanlar aptal değil.Örneğin'ün AnkaraBüyükşehir BelediyeBaşkanı'a yönelttiği"rüşvet" suçlamaları bardağı taşırmışdurumda.Aklı başında herkes, beylik açıklamalar yerine net, doyurucu cevaplar istiyor.Ziradiyebileceğimiz bu olaydan daha öncehaberdar olduğu anlaşılan KemalKılıçdaroğlu hiç oralı değil. Tank palettartışmasıyla beyin yakmaya devamediyor. Arada da serinlemek için olsagerek Kanal İstanbul mevzuuna giriyor.Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş ise şu ana dek Twitter'dayayınlamakla yetindi.

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Evet, Mansur Bey, her şeyi bir kenara bırakın... Skandal patlak vermeden önce 13 Aralık'ta Sinan Aygün'ün inşa ettiğiiçin mahkemeye niçin" belgesi verdiniz?Ve daha önemlisi,neden fikir değiştirdiniz ve İstinaf'tanbu belgenizikoduyla geriçektiniz?Aygün, bu ani fikir değişikliğinizin,kaynaklandığını iddia ediyor?Siz ne diyorsunuz?Bu çok basit bir soru, yanıtlamak zor olmasa gerek.Ama, peşinen söyleyelimcevaplar bizi kesmez.Size ulaşmak nerdeyse imkansız ama bizim telefonlarımız 7/24 açık, aklınızda bulunsun.