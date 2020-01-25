Sazan her yeme balıklama atlamasıyla ünlü bir deniz canlısıdır. Hep karnı mı açtır yoksa gözü mü, bilinmez.

Belki de sazanın her yemin üzerine atlama refleksinin sebebi, türünün doğadaki sayısının faydasından fazla olmasıdır.

İzlediğim bir belgeselde balıkçının tekinin çilekle kilolarca sazan yakaladığını hatırlatarak, balığımızın sazanlığı konusunda son noktayı koyalım.

Çünkü bizim işimiz basının sığ sularının sazanları...

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Dün baktım yine en meşhurları, BirGün, Sözcü, Cumhuriyet ve karanlık oda gibiNe çilek ne çikolata... Bildiğiniz "şeriat umacısı"Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2017'de hizmet içi eğitimler için hazırlanan Psikososyal Önleyici Destek Programı kitabında yer alan 4 görseli seçip "yorumlamışlar". İddialarına göre, "MEB'in kitabındagösteriliyormuş".Çünkü efendim "Şaka gibi ama yutanların sayısı hiç de az değildi:Hürriyet Yayın Yönetmeni: "Yuh artık!Hürriyet yazarı: "Sözüm Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a... Bu çizimleri ve kitabı sayın eşinize bir gösterin...Ardan Zentürk ise yemi yutmuş, sindirmiş hatta Twitter'dan nutuk atmaya başlamıştı:"Biz bu memlekette siyaset üstü, tüm yaşam tercihlerini kapsayan "kuvva ruhu" ile milletin her ferdini kucaklayantelaşında olalım, MEB' e sızan her kimse bu yapsın öyle m i Sayın Ziya Selçuk?"

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Derken kitabın tamamı ortaya çıktı. Kitapta 150'nin üzerinde görsel var. Pek çoğunda başı açık kadın karakterler çocuklarıyla eğlenirken görülüyor.Ve oltacıların yan yana getirdiği 4 görsel de iddia edildiği gibi sıralı değil. Farklı sayfalardan seçilip özenle yan yana getirilerekbir anlam yaratılmaya çalışılmış. Lisanımünasiple söylersekyapılmış!Bu sahtekârlığı yıllardır gazetecilik diye satanlara dair artık söyleyecek hiçbir şeyim yok.Peki ya güya dahaüç yıl önce basılmış bir kitabın üstüne sazan gibiatlamalarına ne buyrulur?Onlar bilmiyorlar mı benim bildiklerimi? Her gün köşelerinde öküz altında buzağı arayan, sağa sola akıl verenonlar değil mi?Açıkça söyleyeyim mi size sazanlıklarının sebebini?Muhtemelen "" diyorlar. "Doğruya doğru eğriyeeğri diyoruz işte" imajı çizmeye çalışıyorlar.Öyle ya, en azından, iddialara konu olan kitaba bakma gereği bile duymadan "şeriat umacısını" taşlamaya soyunan,diye döşenen'in bu yalanlara karnının tok olmasını beklemez miyiz?Neyse Ertuğrul Bey kendisinedememe çok kızıyordu. Bu vesileyle kendisine yeni isim bulmuş olduk:Hakkaniyetli sazan.