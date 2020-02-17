Barış Yarkadaş. Onu da türdeşleri gibi ekranlarda boş yaparken sık sık görüyorsunuz. Sağa sola çamur atıp sonra yalanını yalamasıyla, twitlerini silmesiyle meşhur. Onun da iyi haber alan kaynaklara yakın kaynakları var.

Bir aralar gerçek gündem isimli CHP yalakası bir internet sitesinde gazetecilik yapıyordu. Olabilir, gazeteciler robot değil, herkesin bir siyasi görüşü var dedik geçtik.

Hatta operasyonlarının karşılığı olarak CHP'den milletvekilliğini kapınca da doğal karşıladık. Demek ki siyasette karar kıldı, yolu açık olsun diye düşündük. Kitaplarını CHP'i belediyelere "iyi fiyattan" satmasını falan görmezden geldik.

Ne var ki bu Yarkadaş, tekrar aday gösterilmeyince yeniden bağımsız tarafsız gazeteci pozlarında aramıza döndü. Kaldığı yerden CHP militanlığına devam ediyor.

Bu kadarla da yetinse iyi... Lafımız olmazdı. Elini sallasan böyle bir tipe değiyor, hangi birine...

Fakat bey'fendi bir de pişkin pişkin, gazeteciliğini milletvekilliğine, danışmanlığa değişmemiş; belediyelerden partiden değil maaşıyla geçinen eski meslektaşlarına, sırf bir siyasi görüşü var diye "yandaş" diyor.

Dün yine internet sitesinde, "eski bir AKP'liye" yönelik eleştirilerimi "Yandaş Melih Altınok" diye haberleştirmişti.

Barış sende hiç utanma yok mu diyeceğim ama...

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Demiyorum!Zira o bir "profesyonel!"Bizler gibi insani, sosyal kaygıları yok.CHP Genel Merkezi ve yazı işleri toplantıları arasında mekik dokuyanyürüyor; yüz kızarması gibi "zaaflara" da elbette bu yolculukta yer yok.Öyle ya, büyüklerinin seviyesine ulaşması basit iş mi?Mesela kendisi gibi gazetecilikten gelip vekil olan, ardındanüstlenen bir Tuncay Özkan olmak kolay mı?

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