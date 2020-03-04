Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grubunda yaptığı Suriye konulu toplantıda şunları söyledi:

"Topuğunuz kıçınızda Putin'e koştunuz! Ne konuşayım Allah aşkına, ne konuşmamı istersiniz?"

Kılıçdaroğlu bu sözleriyle sosyal medyada "hedefledikleri", arzu ettikleri reaksiyonu aldı.

İnsanlar, ülkenin Cumhurbaşkanı İdlib'de daha fazla kan dökülmemesi için temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitmeden hemen önce, ana muhalefet liderinin muhataplarımıza böyle bir destek mesaj vermesini haklı olarak eleştirdiler.

Sonrasını biliyorsunuz... Kılıçdaroğlu, savaşta olduğumuz Esad'ın Baas partisinden bir vekilin ağzından çıksa şaşırmayacağımız sözleri edip TBMM'deki kapalı oturuma katıldı.

Yanında "Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım" diyen, çatışmalarda tahrip olmuş TSK araçlarının resimlerini büyük bir iştahla paylaşan vekilleri de var mıydı bilmiyorum? Ya da "Türkiye'ye saldırmaz" diye kefil olduğu YPG-PKK'nın yasal kanadı HDP'den vekiller...

Ama umarım, Mili Savunma Bakanımız içeriği 10 yıl gizli kalacak dünkü oturumda bunları Türkiye'nin vekili diye düşünüp İdlib hakkındaki askeri bilgileri falan anlatmamıştır.

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Evet, Kılıçdaroğlu zaten epeydir tavrını açık etti. Dünde bizlere "yeni bir pozisyonu" işaret etmiyor.Ancak Suriye tartışmasında mezhepçi bir bataklığa saplanıp kalan Kılıçdaroğlu'na destek verenanlamak gerçekten mümkün değil.Öyle ya, Suriye'deki krizin, dahaçözülmesinin tek yolu var...O da Rejimi cesaretlendirenSöyler misiniz, azıcık tarih, güncel siyaset, dış politika takip eden aklı başında birinin, eğer Türkiye bunu başaramazsa,görmesi içinSavaş karşılığı gibibarışane faydası dokunabilir?

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