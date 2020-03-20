Her yerde Koronavirüs salgını yüzünden evinde kalan insanlara sıkılmamaları, bunalmamaları için tavsiyeler var.

Evinizi onarın, kitap okuyun, Eski Türk filmlerini izleyin vs.

Kısa bir süreliğine bile olsa kendimizle baş başa kalmanın katlanılması gereken bir durum olması hayli garip.

Ne var ki, instagramda puzzle fotoğraflarının görülmemiş bir hızla artması "sıkıntının" büyük olduğunu gösteriyor.

Birbirini ezerek market raflarını boşaltanların telaşı da karın doyurma refleksinden daha derin bir ihtiyaca işaret ediyor bence.

Öyle ya, eğer evlerinde su aygırı beslemiyorlarsa, o tepeleme market arabalarının başka bir anlamı olmalı değil mi?

Mesela, evde baş başa kalacakları kendilerine tahammül etmenin "ödülü."

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Evde üç gün kaldıktan sonra, sankibalkonlara fırlayıp marşlar söyleyen İtalyanların videolarına bir göz atın.İtalyanların camdan cama paslaştıkları ezgiler coşkulu ama neşelendirmek şöyle dursun kederlendiriyor insanı.Zira

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Dün de sosyal medyada'un büyük keşfini 1665 yılında Londra 'nın Büyük Vebası" dönemindekendini evine kapattığı sırada yaptığıkonuşuluyordu.Uslu bir çocuk olup evde oturursak ve sorun çıkartmazsak kafamıza bir elma düşer mi ya da şirinleri mi görürüz, bilemiyorum.Ancak Newton gibi bir dahi için, seve seve koştuğubir sığınak olduğuna eminim.

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Niyetim gazete köşesinde felsefe yapmak değil.Ama yurttan ve dünyadan Korona manzaralarına baktıkça aynı soruyu düşünmeden edemiyorum...Tarih içerisinde, ne oldu da geçici birsüre bile kendisiyle bir başına kalmaktanbu kadar korkar hale geldi?Muhtemelen travmanın büyüğünü son yirmi yılda yaşadık.Bireyselleşmeyi körükleyeceği iddia edilen küreselleşme ve internet devrimi aslındaKısa sürede yarattığı, kendimizle olmanın, derine dalmanın, düşünenin, muhasebe yapmanın bir eğlence değil, sıkıntı verici bir zorunluluk olduğunu dayattı.inanlar da direnmediler.Ama korkmayın...Siz istemedikçe yalnız kalamazsınız, hatta bazen isteseniz de kalamazsınız.