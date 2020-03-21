Koronavirüs vatandaşın ortak gündemi. Diğer tüm konular talileşti.

Ancak Ayşenur Arslan gibi ekranlardan nefret seanslarına devam edenler var.

Geçen sabah da daha önce memleketteki AK Parti seçmenini "Yunan gibi İzmir'den denize dökmekle" tehdit eden bir ruh hastasını programına almış.

Adam da ne desin, tutmuş koronavirüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamış:

"Kalkıp da üçüncü havalimanını ben yaptım deyip açıyorsa kardeşim bu salgının sebebi de sensin!"

Belli ki "Ne yapsak da evine kapanan insanların siyasi nefretini diri tutsak" diye kafa yoruyorlar ve sonunda da böyle inciler dökülüyor ağızlarından.

Ne diyelim...

Başardılar da. İstediklerini fazlasıyla aldılar. Sosyal medyada yemedikleri kalay kalmadı.

Tepki gösterenler arasında bu vasatlığı hak etmediklerinden yakınan Halk TV seyircilerinin olduğunu da ekleyelim.

***

olacaktı elbette.Uzan zamandır sesini soluğunu işitmediğimizsosyal medyadan depara kalktı. Hesabından bir karikatür paylaştı.Karikatür dediğime bakmayın... "Asıl sorunun" koronavirüs değil Müslümanlar olduğunu anlatanAlın, üzerinde hiçbir oynama yapmadan Avusturyalı ırkçı Haider'in partisinin binasına asın, sırıtmaz.Aysever hakkındasuçundan dava açılmış.Kamuoyundan gelen yoğun tepki kendisini, evde otururken canının sıkıntısını biraz olsun hafifletmiş midir bilmiyorum. Ama sonucundan hiçbir şey çıkmayacağını tahmin ettiğimiz bu soruşturmayıeminim.Korona günlerinin kısa kâr'ı.

***

Korona günlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor geçeceği anlaşıldı.Sonucunda gündelik yaşam pratiklerimizin bile değişeceği bu sıkıntılı süreci mümkün olduğunca az zararla atlatmak için alacağımız ilk tedbirolmalı.İnsanların uzun zamandan sonra, bir arada yaşadıklarını iliklerine kadar hissettikleri böylesine bir süreçtedaha ağır bir ceza olmaz.Kaldı ki Gandi'nin dediği gibi,