Koronaya "Çin virüsü" adını takan ABD Başkanı Donald Trump'ın "ırkçılık" yaptığını iddia edenler var.

Ne var ki virüs paniğinin tüm dünyada yarattığı dalgaya bakılırsa ten rengine dayalı bu "kaba ırkçılık" tartışmanın geride kalan bir sorun olduğu açık.

Zira bugünlerde başımız gündelik faşizmin şahlanışıyla belada.

Bağışıklık sistemleri gençlere göre daha zayıf olan "ihtiyarlara" yönelik yapılan "sokağa çıkma" çağrılarının yavaş yavaş sertleşmesi ve saygısızlaşması bunun son örneklerinden.

Umarım, bu sert rüzgâr toplumdaki "daha zayıf" bireylere yönelmeden koronavirüsten kurtuluruz da... İki tuvalet kâğıdı fazla almak için komşumuzu ezerken üstünde tepindiğimiz insanlığımızı daha fazla sorgulatmayız.

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Sözünü ettiğim tahammülsüzlük virüsü, koronadan korunmak için insanların tedbir amaçlı kapandıkları evlerindeki ağır atmosfer yüzünden daha da etkili oluyor.Çünkü herkestedepreşiyor. (Kubrick'inThe Shining'ini bir daha izlemenin zamanıdır)Geçenlerde de sosyal medyada, gösterisindeAleviler ile ilgilişeklinde cümleler kuranisimli bir tiyatrocu linç ediliyordu.Solcusu, sağcısı, AK Partilisi, CHP'lisi, Alevi'si Sünni'si bir olup Fidan'a gün yüzü görmemiş hakaretlerle saldırıyorlardı.Merak edip adını ilk kez duyduğum Fidan'ın eleştirilen vidosunu izledim.Kendisinin de Alevi olduğu söylenen oyuncu,. Evet, sarkastikliği ve agresifliği abartmıştı ama kastı değişmiyordu.

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Dün de'nun sağlık çalışanlarına destek için başlatılanolay oldu.Sosyal medyada kendisine edilen hakaretlerin arasında görebildiniz mi bilmiyorum... Özetle,ediyordu.Ancak önce Sağlık Bakanı, ardından da ikinci gündeeyleme katılınca işin rengiBabaoğlu'nun söylediklerine katılırsınız ya da katılmazsınız...Haşmet abiye iki gündür sosyal medyadan ve "ağza alınmayacak laflar eden kimi tiplere baktıkça da meseleninolduğunu anlıyor insan.Bence biraz sakinleşmemizin, tepki vermeden önceki düşünme, muhakeme sürecinezamanıdır.Zira, tahammülün sıfırlandığı, sanatçıların ve entelektüellerinderin birdolanacağız.