Koronavirüsle ilgili cuma günü açıklanan verilerde iyileşme var. Bir önceki güne göre (23 Nisan) kaybettiğimiz kişi ve vaka sayısının azaldığı ve iyileşen hasta sayımızın da arttığı görülüyor.

Aslında bu iyileşme 127 ölümün kayda geçtiği 19 Nisan'dan beri sürüyor.

ABD ve Avrupa'da da artan vaka sayısına rağmen iyileşen hasta oranında yükseliş var.

Ancak bilimsel otoriteler bu verilerin "gevşeme planlarının" gündeme alınması için yeterli olmadığı görüşündeler.

Dünya Sağlık Örgütü dün de, iyileşen koronavirüs hastalarına "bağışıklık pasaportu" vererek iş gücüne geri kazandırmayı amaçlayan Şili'yi uyarıyordu.

Koronavirüsü atlatan kişilerin ikinci kez hastalığa yakalanmayacağına dair kesin kanıt olmadığını açıklayan DSÖ, gevşeme adımlarının salgını kontrol altına alma çabalarını etkileyeceğini iddia ediyor.

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da Türkiye 'deki normalleşmetakvimiyle ilgili DSÖ ile paralel birbakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Bakan, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada son olarak şunları söyledi:"Şu anki iyiye gidişat bizi gevşetmesin,. Hareketliliği bir süre daha en azından ramazan ayı boyunca kontrol altında tutmak zorundayız,. 3 günlük Ramazan Bayramı'nda normale dönüşün başlatılması bizim tercih ettiğimiz bir şey değil.. Birkaç haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama

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