Dolar, iki yıl önce bu zamanlar, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandığı zamanki seviyeye geldi.

O yazı hatırlıyorsunuz değil mi?

Bakan göreve gelir gelmez dolar hızla yükselerek 7.20 seviyelerine kadar gelmişti. Bu "hoş geldin" operasyonu, 2016'da bağımsız rotasını daha da netleştiren Türkiye'nin kararlılığına bir mesajıydı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel ve küresel finans çetelerinin manipülasyonlarına kapalı bir ismi ekonominin başına getirmişti.

Aradan zorlu iki yıl geçti. Orduların açıktan sahaya indiği, ABD Başkanı'nın ekonomik savaş ilan ettiği bir ortamda Berat Albayrak en zorlu görevlerden birini üstlendi.

"Yuh" dedirten itibar suikastlarına ve zaman zaman ailesini hedef alan linç kampanyalarına göğüs gerdi. Bırakıp gitmeye kalkmadı.

Üstüne bir de tüm dünyayı kasıp kavuran korona belası çıktı. Bakan, ABD'nin, Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın, Çin'in küçüldüğü, işsizliğin tavan yaptığı pandemide ekonomimizi sarsmadan götürmeyi başardı.

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Kolay iş değil. Hattabahsediyoruz. Öyle ya, ticarihayatın izolasyon tedbirleriyle neredeyse durduğubir ülkede ekonomiyi yönetmek ne demek?Bir yandan polis, zabıta sokağa para harcamaya çıkanları darlayacak, yaz günü AVM 'lerin klimaları kapatılacak, öte yandan siz ekonomik hayatı diri tutmaya çalışacaksınız.Diğer alanlardaki kayıpları siz düşünün, sadece pandemi nedeniyleTabii tek sorun gelirlerin kesilmesi değil. Zira giderler sabit.Her şeye rağmen Türkiye ekonomisi bu durağanlıktan, 500 milyar doları bulan desteklerle çıkıp v şeklinde yükseldi. Çarklar dönmeye başladı.Tüm dünyada güvenli liman arayışıyla altının onsunun tarihi zirve yaptığı bir dönemde Türk mudilerin de aynı refleksle hareket etmesi, doların yeniden iki yıl öncesindeki noktaya yükselmesi şaşırtıcı mı?

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