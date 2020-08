Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, arkaik milliyetçi söylemle yolunu bulanlara can suyu verdi. Yıllarca Kürtler ya da gayrimüslimler üzerinden yürüttükleri ırkçılıklarını, daha geniş taban bulan Suriyeli düşmanlığına tahvil ettiler.

Eskiden Güneydoğu'daki kaçak elektrik kullanımını ırksal özelliklere bağlayıp diğer bölgelerdeki yoksulları kışkırtmak modaydı. Şimdilerde ise Suriyelilere tanındığını iddia ettikleri ayrıcalıklar üzerinden nefret söylemini pompalıyorlar.

Suriyeliler üniversiteye sınavsız giriyorlarmış. Her birine özel sağlık sigortası yapılıyormuş. Her ay asgari ücret kadar maaş alıyorlarmış. Ticaret hayatına girerlerse de vergiden muaf tutuluyorlarmış. Daha neler neler...

Bu saçmalıklara anında gelen yalanlamaları geçtim... Bir siyasal iktidarın böyle bir yükü (4 milyon insandan bahsediyoruz) ne için göze alacağına dair basit bir muhasebe bile bu iddialara gülüp geçmek için yeterli.

Ne var ki kazancıyla özendiği hayat arasındaki uçurumu kendine değil "koşullara" bağlamaya hevesli melankoliklerin sayısı Türkiye'de de Suriyelilerden az değil.

Ekonomik kaygılarla cilalanmış bu "sıradan faşizmin" alıcısı da bol yani.

***

Eski MHP'li şimdilerde ise İYİ Parti'li olan bu pazarın önde gelen tüccarlarından. Geçen gün de attığı tweet'iyle sosyal medyayı kilitledi. İddia anında yalanlandı ancak gençler artık Özdağ için bir saplantıya dönüşen yabancı düşmanlığını fena tiye aldılar.

***

Özdağ'ın yerel seçimlerde Fatih'teki Suriyelileri kovmayı vaat eden Kıbrıslı'yla giriştiği "hoş rekabette" bir adım öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ama benim asıl merak ettiğim, Suriyeliler başta olmak üzere, Özdağ'ın yabancılardan komik duruma düşecek kadar nefret etmesinin nedeni. Psikiyatrlar, böylesine köklü ve derin nefret durumlarında bireyin hedefinin kendisi olduğu konusunda hemfikirler. Özdağ'ın biyografisinde babasının sürgün edildiği Suriye'de doğduğu yazıyor. Ama Özdağ için bu soy sop meselelerinin hayati önemde olduğu ortada. Hakikaten Suriye ile Suriyelilerle gerçek meseleniz ne Ümit Bey?