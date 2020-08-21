Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında söylediği "Cuma günü inşallah milletimize bir müjde vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" açıklaması iki gündür ortalığı sallıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Müjde' ile ilgili olarak "Türkiye için bir eksen değişikliği' demesi üzerine de tahminler çeşitlendi.

Çoğunluğun üzerinde uzlaştığı beklenti ise Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarımıza dair somut bir gelişme.

Hatta "Zonguldak, Ereğli" gibi yer tahmininde bulunanlar da var.

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Tahminler tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz. Meraklı bekleyişimiz bugün cuma namazından sonra son bulacak.Ama daha şimdiden kamuoyunda oluşanZira bu hava, Türkiye'nin,etkin bir aktör olarak çıkabileceği inancından kaynaklanıyor.Ayrıca sözünü ettiğimiz umut insani olduğu kadar rasyonel de.Öyle ya... Kim yaşadığı ülkenin cari açığındaki en büyük kalemlerin üzerine çizik atacak, refahı yaygınlaştıracak hepsinden önemlisikarşısında heyecanlanmaz ki?Var mıdır öyle insanlar?

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