Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında söylediği "Cuma günü inşallah milletimize bir müjde vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" açıklaması iki gündür ortalığı sallıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Müjde' ile ilgili olarak "Türkiye için bir eksen değişikliği' demesi üzerine de tahminler çeşitlendi.
Çoğunluğun üzerinde uzlaştığı beklenti ise Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarımıza dair somut bir gelişme.
Hatta "Zonguldak, Ereğli" gibi yer tahmininde bulunanlar da var.
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Tahminler tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz. Meraklı bekleyişimiz bugün cuma namazından sonra son bulacak.
Ama daha şimdiden kamuoyunda oluşan yaygın umudun kendisi bile başlı başına çok değerli
.
Zira bu hava, Türkiye'nin, başladığını aradan yirmi yıl geçtikten sonra ancak hissettiğimiz yeni yüzyıla
etkin bir aktör olarak çıkabileceği inancından kaynaklanıyor.
Ayrıca sözünü ettiğimiz umut insani olduğu kadar rasyonel de.
Öyle ya... Kim yaşadığı ülkenin cari açığındaki en büyük kalemlerin üzerine çizik atacak, refahı yaygınlaştıracak hepsinden önemlisi bağımsızlık hedefini tahkim edecek stratejik bir gelişme ihtimali
karşısında heyecanlanmaz ki?
Var mıdır öyle insanlar?
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Kamuoyu geleceğine dair umudu bu denli satın almışken, heyecanlıyken, Cumhuriyet
gazetesinde çıkan şu haber sanırım cevabı bulmamıza yardımcı olabilir:
"ORUÇ REİS DE YASAYI DELDİ
. Akdeniz'de savaş gemileri eşliğinde sismik araştırma yapan Oruç Reis için bir kez daha "hizmet alımı" yapılacak
. Daha önce "takip gemisi" için hizmet alımı yapılan Oruç Reis
'e bu kez de "sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı" gerçekleştirilecek... İhaleye katılım için ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmedi. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter de aranmayacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak."
Ne zavallılık ama!
Kusura bakmayın... Türkiye'nin doğalgaz ve petrol
arama faaliyetlerine uluslararası hukuka aykırı bir engel bulunamayınca ihale prosedürlerinde boncuk aramaya
kalkmanın adı tam olarak budur.
Kaptanın ehliyetinin olup olmadığına dair bir spekülasyon yaparlarsa bu sene içeride ve dışarıda bütün gazetecilik ödüllerini toplarlar.
Bu arada pek çok kişi Cumhuriyet'in söz konusu haberini sosyal medyada "Yunan basınında bugün"
diye tiye aldı.
Bence "Türk basını"
yeterli...