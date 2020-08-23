Akdeniz'in ve Karadeniz'in altındaki petrol-doğalgaz rezervlerinden payını almak için yola koyulan Türkiye büyük bir keşif yaptı. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküp doğalgaz çok ciddi bir rezerv.

Milliyet'ten Güneri Cıvaoğlu dün bu gelişmeyi şu sözlerle yorumluyordu:

"Türkiye çok cephede sıkıştırılmak istenirken "Tuna-1" alanından gelen müjde ciğerlerimizi taze umut havasıyla doldurdu. Allah omuzumuza dokundu."

Tabii bir de Cıvaoğlu gibi içimize derin derin çektiğimiz taze umut havasının dokundukları var...

Daha "müjde" lafını duyar duymaz homurdanmaya başlamışlardı şimdi ise yüzlerinden, kalemlerinden, dillerinden düşen bin parça...

Peki, ne sorunları var?

Ne zaman ortak bir umut, hedef, değer etrafında kilitlensek sitem etmeye, sevincimizi aşağılamaya başlamalarının sebebi ne?

SİHA üretince, yerli otomobilden bahsedince, Akdeniz'deki petrolde hak iddia edince, Libya'da herkesin şapka çıkarttığı diplomasi hamleleri yapınca "bırakın bu işleri beceremeyiz" diye ortaya atılmaları neyin işareti?

Muhalif olduklarının mı?

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Peki neye?Ulusal hedeflerimize, dünya devlerinin bizim için uygun gördüğü pozisyonlara karşı itirazımıza, tam bağımsızlık hayalimize mi?Hayırsa, bu, hep Türkiye'nin siyasi ve ekonomik rakiplerinin safına düşüp atışa başlamanın izahı ne olabilir? Söyleyin.Bir siyasi iktidarın her yıl çalışma çağına gelen yüzbinlerce gencine gelecek kurmak için projeler üretip hayata geçirme telaşı küçümsenecek bir hal midir?

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Günlerdir neler söylediklerini, yazıp çizdiklerini, huzursuzluklarını görüyorsunuz. Utanarak okuduğumuz kulp takmaların, kaynımdan duydum tadındaki itirazların, eleştirellikle, gazetecilikle, siyasetle alakası var mı?Gerçek rezervin 800 milyar metreküpten daha fazla olduğunu duyuranararsınız... Bulunan gazınolduğunu söyleyenleri mi? Şaka yapmıyorum. Ülkenin ana muhalefet partisinin genel sekreterinin "diye bir cümle kurabilmesi gülünecek şey mi?İnşallah önümüzdeki günlerde, bu ülkeye faydası dokunan gelişmelerin dokunduğu bünyelerin daha fazla moralini bozacak haberler alacağız.320 milyar metreküpün devamı da gelecek... Bu tezi destekleyen yerli ve yabancı uzmanlar da bulunan gazın kalitesinin çok iyi olduğunu söylüyorlar... Dün de Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu keşfin kısa sürede tüketicilerin faturalarına yansıyacağını açıklıyordu.Şimdiden geçmiş olsun.