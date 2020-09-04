Muharrem İnce "1000 Günde Memleket Hareketi"nin startını bugün Sivas'ta verecek. Milli Mücadele dönemimizin en önemli ayaklarından olan 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde...
Çok manidar.
Sivas'a, vapurla ulaşacağı Samsun üzerinden gitse daha da anlamlı olurdu.
Ama önce sembollerini kullandığı 'Kurtuluş Savaşı'nı kime karşı vereceğini netliğe kavuşturmalı Muharrem Bey.
"Kime olacak, elbette 2023 seçimlerinde karşısına çıkmayı umduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı" mı diyorsunuz?
İyi de iktidar cephesine bakıyorum, rahatsız olmak şöyle dursun, İnce yola koyulmadan arkasından son suyu onlar döktüler. Hükümete yakın kalemler de her gün İnce'ye güzellemeler düzüyorlar.
Böyle düşman, düşmanlık olur mu?
O halde bu mesaj önce Ankara'daki Genel Merkez'e olmalı. Zira 2023'te siyasetin er meydanına çıkabilmek için önce kendisini ve silah arkadaşlarını fiili sürgüne gönderen partisini ikna etmesi gerekecek.
Çünkü sağdan sola adaylar şimdiden kapıda sıraya girmiş durumda...
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Abdullah Gül
örneğin...
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Asla"
diyor ama Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
kapıyı tam kapatmıyor.
"Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz" diyor.
Ne desin?
Daha önce eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıktığı bir siyasiyi şimdi çıkıp CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edecek hali yok ya.
İlke deyince aklınıza "6 ok" falan da gelmesin...
Bildiğiniz üzere "ilkeleri" Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı sürecinde gördüğümüz gibi, başkalarının
gülü gibi "ılımlı İslamcı"
bir ismi desteklemesine engel değil.
Daha önceden Abdullah Gül'ün adaylığına taş koyan, bu kezse o taşı bağrına basarak
"evet" diyebileceğini açıklayan Meral Akşener
ne güne duruyor sanıyorsunuz?
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Sadece Gül de değil...
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan
'la Külliye'de görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
da sağ kulvardan usul usul
ilerliyor...
Tabii... İnce'nin karadan yaptığı yolculuğun bir benzerini medya üzerinden başlatan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
da var.
Olay TV'yi satın aldığı iddia edilen ve piyasadan eleman toplayan İmamoğlu'nun bunca parayı yerel seçimler için harcamayacağı kesin.
Evet, Kemal Bey dışında herkes var bu yarışta...
Bu arada Twitter hesabından Sivas'taki programını "Yarın program bitiminde Ankara'ya dönmeden saat 16.30'da 'Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu... İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu' sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas'ın Banaz Köyü'ne gideceğiz
" şeklinde duyuran İnce'nin aksilikler peşini bırakmıyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsün
yayılmasını önlemek amacıyla, Muharrem Beyin gideceği Banaz Köyü'nde 14 gün karantina
ilan etmiş.
Abdullah Gül'ün dediği gibi, "İnsan gerçekten hayret ediyor."