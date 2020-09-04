Muharrem İnce "1000 Günde Memleket Hareketi"nin startını bugün Sivas'ta verecek. Milli Mücadele dönemimizin en önemli ayaklarından olan 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde...

Çok manidar.

Sivas'a, vapurla ulaşacağı Samsun üzerinden gitse daha da anlamlı olurdu.

Ama önce sembollerini kullandığı 'Kurtuluş Savaşı'nı kime karşı vereceğini netliğe kavuşturmalı Muharrem Bey.

"Kime olacak, elbette 2023 seçimlerinde karşısına çıkmayı umduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı" mı diyorsunuz?

İyi de iktidar cephesine bakıyorum, rahatsız olmak şöyle dursun, İnce yola koyulmadan arkasından son suyu onlar döktüler. Hükümete yakın kalemler de her gün İnce'ye güzellemeler düzüyorlar.

Böyle düşman, düşmanlık olur mu?

O halde bu mesaj önce Ankara'daki Genel Merkez'e olmalı. Zira 2023'te siyasetin er meydanına çıkabilmek için önce kendisini ve silah arkadaşlarını fiili sürgüne gönderen partisini ikna etmesi gerekecek.

Çünkü sağdan sola adaylar şimdiden kapıda sıraya girmiş durumda...

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örneğin...CHP Grup Başkanvekili Özgür Özeldiyor ama Genel Başkanıkapıyı tam kapatmıyor."Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz" diyor.Ne desin?Daha önce eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıktığı bir siyasiyi şimdi çıkıp CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edecek hali yok ya.İlke deyince aklınıza "6 ok" falan da gelmesin...Bildiğiniz üzere "ilkeleri" Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı sürecinde gördüğümüz gibi,gülü gibi "bir ismi desteklemesine engel değil.Daha önceden Abdullah"evet" diyebileceğini açıklayanne güne duruyor sanıyorsunuz?

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