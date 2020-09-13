Dün internette Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a veryansın eden haberler manşetteydi:

"Bolu Belediye Başkanı'ndan çirkin sözler"

"Haddini aştı"

"Kan donduran sözler"

Önce doğal olarak mevzuun Suriyelilerle ilgili olduğunu düşündüm. Bildiğiniz üzere Özcan, Bolu'daki mültecileri il dışına sürme vaadiyle seçimlere girmiş ve kazanmıştı da. Ben de bu tavrından ötürü kendisine "Bolu Beyi" diyordum.

Ancak sağcısından solcusuna, faşistinden enternasyonalistine her mecrada Özcan yerden yere vurulduğuna göre mesele, ekonomizm soslu yabancı düşmanlığı olmazdı. Zira basınımızda insan hakları konusunda asgari bir konsensüse bile varılabilmiş değil.

Ayrıca Suriyelilerle ilgili daha fazla ne söylemiş olabilirdi ki? Kapısında "Çalışmak özgürleştirir" yazan Belediye Ölüm Kamplarının kurdelesini kesecek hali yoktu ya...

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Değilmiş. Hayal gücümü fazla zorlamışım. Meğer Özcan'a karşı tam saha presin nedeni koronavirüsle ilgili söyledikleriymiş.Bir basın toplantısındasöyleyen Özcan'a,meslektaşlarımız koronavirüs nedeniylesormuşlar. O daşunları söylemiş:"Son olarak bir rakam almadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum, 40 civarındaydı. Yani şöyle söyleyeyim:Dolayısıyla bu haniYani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı."

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Herkes Özcan'ın koronadan öldüğü söylenen yaşlı insanlara yönelik söylediği "" ifadesine takılmış.Belki nazik bir ifade değil. Zaten kendisi de konuşmasında "tabir hoş olmayabilir" diyerek bunu kabul ediyor.Kaldı ki bu deyimi kullanmayanımız da yoktur. Kimin yaşamı garanti, genç yaşlı bir ayağı çukurda olmayanımız mı var? Görüyorsunuz 20 yaşında çocuklar kalp krizinden ölüyor.Bence Özcan'a yönelik tepkilere CHP yandaşı basının ve Suriyeliler konusunda takdirini kazandığı neo faşistlerin bile katılmalarının tek sebebi,demesi... Diğer belediye başkanları gibi, koronaya bağlı olduğu açıklananKentte 86 yaşında koronadan öldüğü açıklanan bir kadının, zaten yoğun bakımda olduğunu ve başka sebeplerle ölmüş olabileceğini iddia etmesi...Özetle pandemi döneminde tüm dünyayı esir alanazıcık da olsa çıkıntılık yapması.Bu aradagibi çalışan saygıdeğer basınımız,yaşlılarımız adına "bir ayağı çukurda"ifadesinden bile rahatsız olacakkadar hassassa buyursun...Pandemide "evde unutulan" 65 yaş üstüyle azıcık empati yapsın. Arada bir, sokakta yürürken nefes almak için maskesini gevşeten koca koca insanlara, dedelere, ninelere kitap okuma cezası kesip, okuyorlar mı diye "yerinde de denetleyen" kurullaraolduğunu hatırlatsın.Hayır efendim, sempati demedim, empati dedim.