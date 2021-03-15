Dün herkes Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu sözlerini konuşuyordu:

"2019'da toplam ölüm 297.275. Yıllık beklenen artış oranı % 2.2. Buna ilave edildiğinde 2020 için beklenen ölüm 303.815. 2020'de gerçekleşen toplam ölüm ise 303.262. Yani geçen yılki vefat sayımızla uyumlu. Hatta daha altında!"

Sağlık Bakanı'nın bugün açıkladığı bilgilere ilk kez, pandeminin daha başlarında 11 Nisan 2020'de "İstanbul'da geçen sene bu zamanlar kaç kişi öldü" başlıklı yazımda değinmiştim.

Daha sonra da "Sizce bu senenin istatistiklerinde gripten ölenlerin sayısı kaç olacak? Sıfır mı?" diye sormuştum.

Tabii o zamanlar "Bu senenin mevsimsel gribi Kovid" itirafları gelmemişti.



Korona döneminde yaptığı korku yayıncılığının dibine vuran medyamız da yasak tellallığına devam ediyordu.

Sürece şüpheyle bakan ve sürüden ayrılıp koronayla ilgili benzer soruları gündeme getiren bir avuç gazeteciyle birlikte linç edilmiştik.

"Fitne" yaptığım söyleniyordu. Hatta o günlerde arayıp hayretle "nasıl böyle yazılar yazabildiğimi" soran, "makalelerimin rahatsızlık yaratacağı" uyarasında bulunan meslektaşlarım bile oldu.

Bugün bakıyorum, tüm dünyada sistematik olarak dizayn edilen korkuyla hayatımızın bir yılından çalınmasına katkıları olmamış gibi ıslık çalarak havaya bakıyorlar.

Daha utanmaz olanları ise sert tornistanlar yaptı bile...

Sanki daha dün "Sorumsuzlar lokantalarda üst üste oturup virüsü yayıyorlar" diye diye işletmeleri kapattıranlar kendileri değilmiş gibi... Pişkin pişkin "Bu virüs yalnızca 7'den sonra restoranlarda mı bulaşıyor arkadaş" diye yakınıyorlar...

Aptal yerine koyduğunuz bu halkın sesi, sizin kadar gür çıkmadığı için "yiyor" sanıyorsunuz değil mi?

***



BIRAKIN İMAM DA FEMİNİST OLMAYIVERSİN!



Ayasofya'nın Başimamı Mehmet Boynukalın'ın ismini hepiniz gibi ben de bugünlerde duydum.

Böylesine sembolik bir göreve atanan ismin Ayasofya'daki hizmetleriyle, bu insanlık mirasına katkılarıyla gündeme gelmesini beklemek hakkımız.

Öyle ya, memleketteki onca imamın içinden bu göreve getirildiyse, kendisini farklı kılan mesleki nitelikleri sergilemesini bekleriz.

Ama bu ayrı bir konu.

Şu sözleri tartışılıyordu Boynukalın'ın:

"Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz, 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır."

Boynukalın'ın sözlerine tepki gösterenler bu kez sadece "Yok, bu artık normal değil. Diyanet İşleri Başkanı kürsüde dua ediyor" tweet'leriyle meşhur olan Melis Alphanlar değil.

AK Parti yöneticisi Özlem Zengin de Buket Aydın'ın "Kadın cinayetleri vurgusu yapmak, kadını erkeğe düşman etmek midir" sorusuna yanıt verirken Boynukalın'ı şu sözlerle eleştirmiş:

"Kadın-erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı da problemli görüyorum."

Hemen söyleyeyim; Ayasofya İmamı'nın sözlerinde kadınları incitecek katı, sert bir şey göremiyorum. Bu tartışmada herkes aynı şeyi tekrar etmek zorunda diye "bilimsel bir fetva" da yok.

Bir imamın şiddet konusunda konuşurken dini referanslar yapmasınıysa hiç ama hiç garip bulmuyorum.

Halk arasındaki gibi söylersek "Ya ne yapacağdı?"

***



CHP'NİN BAŞÖĞRETMENİ ENVER Mİ?



İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl düzenleyeceği okuryazarlık kursu için bir ihale açmış.

Ama ihalenin bir özelliği var. Kim kazanırsa kazansın öğretmen Enver Aysever olacakmış.

Gazetelerdeki haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla Aysever'in 20 öğrenci için alacağı ücret de belliymiş. 238 bin TL! Konaklama ve diğer masraflar hariç.

18 günlük bir çalışma için fena değil. Hele hele normal bir öğretmenin bu parayı onca saat çalışmanın ardından 5 yılda falan alacağı düşünülürse hiç fena değil!

Dün baktım Enver Bey'in bir açıklaması olur mu diye, yoktu.

Ne denir ki...

Hele hele, değil akçeli ilişkiler, belediyelerin önünden bile geçmeyen meslektaşlarınızı sadece bir siyasi fikre yakın diye "yandaş" ilan etmiş biriyseniz...