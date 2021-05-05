İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıl önce Adalar'daki atları "faytoncuların zulmünden" kurtarmak için satın aldıklarını ve halka artık mekanik faytonların hizmet vereceğini açıklamıştı.

Denetimlerle sıkı standart getirmek yerine, adaların ve kültürümüzün bir parçası olan faytonları yasaklayıp yerlerine şekilsiz taşıtları ikame etmeye çalışmak görgüsüzlüğün dibiydi.

Ne var ki Adalar'da faytoncu esnafının elinden "kurtarılıp" koruma altına alınan 978 atın akıbetini öğrenince sorunumuzun kent kültüründen daha derin olduğunu öğrendik.



Zira basının üzerine gitmesi üzerine İBB'den yapılan açıklamaya göre bu atlardan 224'ü açlıktan, hastalıktan ölmüş... Diğerlerininse nerede olduğu belli değil. Umarım midelerimizde değildir!

Belediye açıklamayı yazılı olarak yapıyor.

Belli ki, bir yıl önce projelerini gururla duyuran Başkan İmamoğlu'nun ve sözcüsü Murat Ongun'un söyleyecek bir şeyleri yok.

Ne desinler?

Faytoncular iyi bakmıyor diye himayelerine aldıkları hayvanları öldürdüklerini, kalanları da kaybettiklerini mi söyleyecekler?

"Arkadaşlarımız, faytoncular eziyet emesin diye bütün atları eşek cennetine göndermişler mi" diyecekler?

Beceriksizliğin, işi liyakat sahibine değil yandaşa vermenin acı sonuçlarıyla ilgili daha net bir fotoğrafı olabilir mi?

Aklıma Ankara'daki gazetecilik günlerimizden tanıştığımız Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün bir yıl önce "Atlar güvende olacak" vaadi geliyor.

Sen bir şeyler söyle bari dostum... Ne yaptınız canını emanet aldığınız bu atlara?

Dün sosyal medya hesabına baktım, hiç oralı değildin.

Eski meslektaşların ısrarla sorarken, sen profesyonel bir siyasetçi gibi ıslık çalıyordun... Twitter'da 20 yaş challenge'ına katılıp, basın yayın öğrencisiyken çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyordun. Böyle mi öğrendin okulda?

Eğer söyleyecek bir sözün yoksa, skandal patlayınca atlarla çekilmiş fotoğraflarını Facebook hesabından silen CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a bir sor.

Delilleri yok etmeye başladıklarına göre bir şeyler biliyor olmalılar.

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HERKESİN ÖMÜR BOYU TEK BİR YAŞI VAR

17 günlük tam kapanma, yaşamlarının her anını kaydedip Twitter'da, Instagram'da paylaşanları da zora soktu.

Ne yapsın zavallılar, evde, ofiste, asansör kabininde fotoğraflanmamış köşe bucak kalmadı.

Hâl bu olunca arşive dalıyor tabii ki insan. TBT ayağına, "Story'de kalmasın canım" diyerek telefon hafızasındaki fotolar paylaşılıyor.



Geçen gece de kullanıcılar 20 yaşlarındaki fotoğraflarını paylaşıyordu.

Gördüğüm fotoğraflardaki dikkatimi çeken şey, kimsenin yaşının değişmediği.

Kırışıklıklardan, saçlara düşen aklardan bahsetmiyorum. Bakışlardan hissedilen enerji, zamana bağlı değil gibi.

Mesela bugün 72 yaşında olan Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı fotoğrafta 20 yaşında olduğuna inanmakta zorlanıyor insan.

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İMAMOĞLU KENDİNE SORUŞTURMA AÇTIRMIŞ SANDIM

Dün her yerde İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "Türbe ziyareti sırasında saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığına dair haberler vardı.

Yazılan çizilenleri, tepkileri görünce "Acaba İmamoğlu kendisinden mi şikâyetçi olmuş" diye düşündüm.

Hani "Madem suçlanıyorum, yargı önünde aklanayım" falan diyerek...

Zira CHP'lilerin iddia ettiği gibi bu işin sorumlusu siyasi rakipleri olamazdı.



Aklı başında biri, rakibini yargı eliyle mağdur göstermeye çalışır mı?

Derken İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmed'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddialarıyla ilgili CİMER'e yapılan ihbarlar üzerine böyle bir sürecin işlediğini açıkladı.

Savcılık da İmamoğlu hakkında devam eden bir soruşturmanın olmadığını duyurdu.

Evet, İmamoğlu kendisinden şikâyetçi olmamış.

Gel de muhbir vatandaşın kim olduğunu merak etme şimdi!