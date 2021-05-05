Melih Altınok | Bir goygoy uğruna yüzlerce atı öldürdüler
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Melih Altınok'un 05.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...