Anti emperyalistiz derler, idamına Meclis'te evet dedikleri Deniz Gezmiş'i her 6 Mayıs'ta anarlar... Biden, Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz deyinceyse, ABD Büyükelçiliği önünde randevu sırasına girerler...

Güya halkçıdırlar... Rakip partiye oy veren seçmeni "çomar" diye küçümsemekten utanmazlar.

Feministiz diye gezinirler, kadın haklarından bahsederler... Failin kendileriyle aynı siyasi görüşten erkekler olduğu tacizleri, tecavüzleri görmezden gelirler...



Demokratlıkları da pazara kadardır... Girdikleri her seçimde kendilerini ikiye katlayıp halkın çoğunluğunun oyunu alan siyasetçilerin meşruiyetini sorgularlar.

Ağızlarından "ifade hürriyetini" düşürmezler... Ama kendilerinden farklı düşüneni, rakip siyasetçileri "yargılanacaksınız" diye sindirmeye çalışırlar.

Basın özgürlüğünden dem vururlar... Seçimleri kazanıp iktidara geldiklerinde kendilerine muhalefet eden basın kuruluşlarına çökeceklerini, el koyacaklarını açık açık ilan ederler...

Liyakate önem verilmesi gerektiğini söylerler... Kazandıkları belediyelerde deneyimine bakmaksızın rakip parti seçmeni diye emekçileri kovarlar. Yerlerine yetkinliğini sorgulamadan yandaşlarını atarlar. Gazeteciyi 16 milyonluk şehrin ulaştırma müdürü bile yaparlar.

E haliyle hayvanseverleri de ona göredir... Merhametleri, hayvana kimin eziyet ettiğiyle alakalıdır.

Bakın oy verdikleri belediye, Adalar'da faytoncular eziyet etmesin diye himayesine aldığı yüzlerce atı öldürünce, kaybedince gıklarını çıkartabiliyorlar mı?

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AT MURATTIR CEM BEY



Yıllarca zekâ dolu esprilerine güldüğümüz Cem Yılmaz'ın günün sonunda belediye sanatçılığına evrilmesi acıklı bir hâl.

Tıpkı libido gibi, yaratıcılığın azalması da erkek üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor olmalı.

Yılmaz'ın, AK Parti'nin CHP ile ilgili hazırladığı animasyon filmine parti trollerinden önce Twitter'dan cevap yetiştirme telaşının başka bir izahını göremiyorum.



Sanatçı politikaya ilgisiz kalamaz, normal mi diyorsunuz?

Eyvallah.

Kaz Dağları protestolarına kucağında kaz maketiyle destek verecek kadar doğa ve hayvan dostu olan komedyenimiz, Adalar'da bakımsızlıktan öldürülen yüzlerce at için sadece bir sitem etsin...

Aklına yine bir şey gelmiyorsa "Atam da ata binerdi" falan yazsın.

Tüm bu sözlerimi geri alacağım.

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ALEVİ DEDESİ ARAYAN BUYURSUN



AK Parti'nin "Yalan üretim merkezi" isimli animasyonu beni güldürmedi ama belli CHP'yi epeyce düşündürmüş.

Öyle ki, partinin Ankara İl Başkan Yardımcısı Gonca Aytaş, sadece Twitter'da 10 milyon izlenen çizgi filmdeki yalan mühendisinin bir Alevi dedesi olduğunu bile söyledi.



Ancak Gonca Hanım daha sonra tweet'ini sildi.

Sebebini bilmiyorum.

Kim bilir belki de bir Alevi vatandaşımız kendisine, CHP'nin aradığı Alevi dedesini nerede bulacağını gösteren 1938 tarihli şu "karikatürü" göndermiştir.

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TEZ, ANTİTEZ, POLİS!



Pandemi sürecinin korku figürlerinden Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay hakkında aşı karşıtı görüşleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş.

Bir bilim adamının, antitezi polis marifetiyle çürütmeye çalışması ileride fıkralara konu olacak, emin olabilirsiniz.

Ama bu işin şakası yok.

İlaç ve aşı kartellerinin değil halkın yanında duran Canan Hoca'yı ve diğer sağduyulu hekimlerimizi pandeminin muhbirlerine, engizisyonuna yedirmeyiz.