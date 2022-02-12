Yıllardır Posta gazetesinde okurların cinsellikle ilgili sorularını yanıtlayan Haydar Dümen 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en çok okunan, tanınan yazarlarından biriydi; fenomendi...

Cinselliğin küfür olmadığını gösterdi, seviyesini hep korudu.

Gülen yüzüyle, ince zekâsıyla, esprileriyle gönüllere taht kurdu.

Kendisi de kazandı, gazetesi de...







Okur mektuplarına verdiği cevaplardan derlediği "Best of Dümen"leri hiç eskimeyecek...

Bu başarının tek sebebi, kimilerinin söylediği gibi cinselliğin bir tabu olması değil bence...

Zira Haydar Hoca'nın takipçi yelpazesi çok genişti.

Dün Dümen'in ölüm haberini alınca başsağlığı dilemek ve bu sırrı sormak için Posta'nın efsanevi yayın yönetmeni Rıfat Ababay'ı aradım.

Dümen'i herkesin "olmaz, tutmaz" diye karşı çıkmasına rağmen Posta'ya kazandıran Rıfat Abi, yazarımızın başarısını şu üç maddeyle açıklıyor:

1- Alt sınıfı tahrik etti.

2- Orta sınıfı eğitti.

3- Üst sınıfı güldürdü.

Peki Dümen'den boşalan koltuğu basında kim dolduracak?

Günaydın yazarlarımızdan Mevlüt Tezel'i vârisi ilan eden Hıncal Uluç'tan ilham alarak bir öneride bulunayım...

Takvim yazarlarımızdan Dr. Nafiz Karagözoğlu bence en güçlü adaylardan...

Zira Nafiz Hoca başlıklarıyla göz dolduruyor, mizahın dozunu bir tık daha artırırsa bu iş tamamdır.

Haydar Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim.

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BU NEVŞİN NE YAPMAK İSTİYOR KEMAL BEY?

Kemal Bey'in "Elektrik faturamı ödemiyorum" kampanyasını sonuna kadar desteklediğimi yazmıştım.

CHP'li okurlar, "Genel Başkanımızın senin desteğine ihtiyacı yok" diye trip atıyorlar ama sanırım var!

Zira bir tek Canan Kaftancıoğlu, "Ben de Kara Murat'ım" edasıyla Kılıçdaroğlu'nun yolundan yürüyeceğini açıkladı.

Başka kimseden tık yok...







Dahası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara, "Aman ha gaz, su faturalarınızı aksatmayın" diye acil mesaj geçerek tavrını açık etti.

Dün de CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün şu tweet'i üzerinden Kemal Bey linç ediliyordu:

"Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız? #BendeÖdemiyorum der misiniz?"

Evet, Mengü'nün anketine katılanların yüzde 22'si evet derken yüzde 78'i hayır demişti.

Kimileri yüzde 22'nin CHP'nin kemikleşmiş oyuna denk gelmesinin tesadüf olmadığını söylüyor.

Aman bu yüzde 22, İmamoğlu karşısında kendisini destekleyen CHP seçmenine işaret etmesin de!

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MACRON, PUTİN'İN TOKAYEV'LE FOTOĞRAFLARINI GÖRÜNCE NE DÜŞÜNMÜŞTÜR?

Putin'in Moskova'da Macron'a uyguladığı "masa da masaymış ha" protokolü üzerine dünya basınında yapılmayan espri kalmadı.

Tabii Fransız Cumhurbaşkanı'nın içine düştüğü komik durumu "Macron'a özgü bir uygulama değildi" diye izah etmeye soyunanlar da yok değil. Hatta işi bir adım ileri götürüp ilk postayı Macron'un koyduğunu iddia edenler bile var.

Örneğin, Reuters'a konuşan "Macron'un sağlık protokollerine hâkim iki kaynak", Putin'in koronadan ödünün koptuğunu, Fransa Cumhurbaşkanı'nın da Kremlin'in PCR testi şartını kabul etmemesi üzerine ortaya böyle bir görüntünün çıktığını söylemiş.







Kendilerine Leyla ile Mecnun dizisindeki İsmail Abi gibi sesleniyorum:

"Tamam tamam inandım!"

Boş bir vakitlerinde Putin'in, Macron'dan iki gün sonra Moskova'ya gelen Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le verdiği görüntüleri de bir analiz etsinler.

Acaba Putin'in maskesiz, mesafesiz ağırladığı konuğuyla dudaktan öpüşmeye ramak kala yanak yanağa pozlar vermesi, sarılması karşısında Macron ne hissetmiştir?