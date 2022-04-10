Cumhur İttifakı'nın 2023 adayını da, yeni dönem için yol haritasını da, ekonomi başta olmak üzere sorunlu alanlardaki çözüm önerilerini de açık şekilde biliyoruz.

Olması gerektiği gibi...

Zira iktidarın da muhalefetin de hayat memat meselesi gördüğü 2023 seçimlerine sadece bir yıl var.

Kararını netleştirecek seçmenin bu asgari şeffaflığa ihtiyacı var.

Değişim bekleyen muhalif seçmenin Millet İttifakı'nda yan yana gelen temsilcileri ise top çeviriyorlar, taraftarlarını oyalıyorlar, günü kurtarıyorlar.

Bir kısmı, seçimler için "Benim öngörüm 2021, sonuçta bu sistem değişecek, millet el koyacak" diye çok emin konuşan Meral Akşener gibi "Ne söylersek gider" havasında...

Diğer kısmı da dün T 24'ün "Adayınızı ne zaman belirleyeceksiniz?" sorusunu, "Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye bize ısrarla soruluyor" diyerek cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu gibi işin dalgasında...

Evet gırgırında...







Öyle ya, Kemal Bey, Erdoğan'ın konuşmaları bir yana, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Adayımız Erdoğan" açıklamasını ve Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden "Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır" çıkışını kimsenin duymadığını düşünüyor olamaz ya?

Evet, bu ciddiyetsizlik, söyleyecek sözlerinin, herhangi bir somut planlarının olmamasından kaynaklanıyor.

Sistemi geriye döndürme vaatlerini anlattıkları ilkokul dönem ödevinden hallice metinden anladığımız kadarıyla "Kervanı yolda düzecekler", gelişine vuracaklar.

Davutoğlu ve Babacan gibi "Amerikancı İslamcı'larından" tutun da "Pentagon gerillası" PKK'nın yasal kanadı HDP'ye kadar herkesi kapsayan bir ittifak başka ne yapabilir ki?

E, Okyanus ötesi 15 Temmuz'da FETÖ eliyle Türkiye kervanına çökmeye çalışırken teker teker ne yaptıkları da her siyasi görüşten yurtseverin hafızasında dipdiri...

Hem net olsalar, açık konuşsalar, adayımız şu deseler, neyi nasıl yapacaklarını anlatsalar, "ehveni şer" diyerek kendilerini destekleyen vatandaşları da kaçıracaklarını çok iyi biliyorlar.

Ondan sonra "Vay efendim muhalif seçmen niye agresif?" oluyor...

Nasıl olmasınlar?

Bence liderlerinden emin olan, yol haritasını, niyetini bilen AK Partililer onlarla azıcık empati yapmalılar.

Erdoğan seçimlere bir yıl kala çıkıp "Adayımızı oy pusulasında görürsünüz, kime dersek ona basacaksınız mührü" anlamına gelen şeyler söylese mesela, iyi olabilirler miydi?

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PEKİ, ATATÜRK'ÜN BUNDAN HABERİ VAR MI?



Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Uğur Dündar jokeri çekmiş, şöyle bağırıyor:

"Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım!"







Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzuna zor rastlanır.

Ama kabul etmeliyiz ki hâlâ alıcısı var.

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BUNA DA HAYIR DİYEMEZSİNİZ HERHALDE EKREM BEY?



İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul'da öğrenci Akbil'ine yapılan yüzde 40 zammın geçersiz olması için tekliflerini pazartesi meclise sunacaklarını açıkladı.

Seçim vaadi olarak öğrenciye ücretsiz ulaşım sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu direnmeyecektir diye düşünüyorum.







Zira toplu taşımayı belediyeye gelir kapısı olarak görmediklerini, dezavantajlı kesimlerin lehine zarar etmeyi göze alıp sosyal belediyecilik yapacaklarını, başka kaynaklar yaratacaklarını açıklayan da kendisiydi.

Demirel'in yıllar içinde mecbur kaldığı "Dün dündür bugün bugündür" çizgisine zaten çok çabuk sıçradınız Ekrem Bey...

Şunun şurasında üç yıldır siyasetin gündemindesiniz, bu ne hız?

Siyaseti uzun vadeli gördüğünüzü de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasından "bir şekilde" kopmamanızdan anlıyoruz.

Bari bu sözünüzü tutun da...