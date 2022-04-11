Macaristan'da Soros ve ABD destekli 6'lı ittifakın, batıya kafa tutan bağımsızlıkçı Victor Orban karşısında seçimleri kaybetmesini değerlendiren Selahattin Demirtaş "Orada HDP yoktu" diyor.

Haklı...

Küresel bir terör örgütünün legal kanadının parlamentoda olmasına müsaade edecek Türkiye gibi bir demokrasi değil Macaristan'da dünyada yok!

Demirtaş'ın Türkiye ve Macaristan arasında kurduğu bağlantı ve HDP'yi konumlandırması da yanlış değil...

Zira, Macaristan'da sükutu hayale uğrayan koalisyon, ABD Başkanı Biden'ın "muhalefeti destekleyeceğiz" sözüyle gaza gelip 6'lı masa kuran ancak HDP'ye "sana mutfakta yer ayırdık canım" diyen Millet İttifakı'nın ruh ikizi.

İkisi de iktidarı, okyanus ötesine anahtar teslim projelerle alma hayali kuran "ılımlı muhalifler..."

Artık böyle...







Sınır tanımayan ittifaklar devrindeyiz.

Yerelciler ve küreselciler olarak hızla iki kutba ayrılan dünyada saflar netleşiyor, renkler açığa çıkıyor...

Ukrayna Rusya savaşında Putin'i Hitler'in yerine koyan ve batı ittifakının yayılmacılık tehdidini yok sayanların, Macaristan'da küresel dayatmalara direnen Orban'a bakınca "Dünya beşten büyüktür" diyen Erdoğan'ı görmeleri rastlantı mı sizce?

Ya da aynı cenahın, dün seçime giden Fransa'da Macron'a kurtarıcı muamelesi yapması?..

ABD'de Trump karşısında Biden-Obama koalisyonuna kanının ısınması?..

Peki ya, yerelci cephede yer alan ve Türkiye ile de iyi ilişkileri olan Pakistan Başbakanı Imran Khan'a çekilen yolsuzluk kılıflı ABD operasyonunu "demokrasi krizini çözen gelişme" olarak değerlendirmeleri?

Gerçi pandemide hepsi bir örnek taktı ama yüzlerindeki maskelerin farklı, motivasyonlarının ayrı görünmesi kafanızı karıştırmasın.

Kimi Kürtçü takılıyor kimi İslamcı işte...

Bazısının motivasyonu maddi bir diğerininkiyse "tamamen duygusal."

Ama şüpheniz olmasın ki, bölgesel dengelerin de etkileneceği 2023 seçimleri öncesi hizmet ettikleri "patron" aynı.

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KEMAL BEY BİLSE SÖYLEMEZ Mİ?

Millet İttifakı 2023'deki cumhurbaşkanı adayının kim olduğu belliymiş de söylenmiyormuş gibi bir hava yarattı.

CHP yandaşı basın bahanesini de hazırlamış durumda... Eğer adaylarını açıklarlarsa yıpratılırmış.

Bu yüzden de herkes en ilginç tahmini yapmaya çalışıyor...

Dün de adını duyunca otomatikman Abdullah Gül'ün yüzünü hatırladığımız Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanlarından Haşim Kılıç olasılığı konuşuluyordu.







Ne var ki 6'lı ittifak masasının ortağı Ali Babacan'ın şu açıklaması, adayın kim olacağı ya da kimi destekleyecekleri konusunda henüz kendilerine bir tebligat yapılmadığının itirafı gibi:

"Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz."

Haklılar şimdi Erdoğan karşısında kime oy isteyecekleri "tahmin etseler," yanılırlar falan..

Düşünsenize rezaleti!

Düşünmeye gerek yok görüyoruz desenize!

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ADELET BAKANI SEBEP SONUÇ'TA!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu gece Sebep Sonuç'ta konuğum olacak.

Göreve atandıktan sonra ilk kez bir TV programına çıkacak olan Bakana çok sorumuz var.







Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi gibi kamuoyunca çok tartışılan konulardan, hepimizin "Niye çözülemiyor" dediği temel adalet sorunlarına kadar her şeyi konuşacağınız.

Saat 21'de aHaber'de.