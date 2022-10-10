Hatırlayacaksınız, CHP Milletvekili Ensar Öğüt kitaplar yazıp Kılıçdaroğlu'nun "Peygamber torunu", "seyyit" olduğunu müjdelemişti.

Bizler de Kılıçdaroğlu'nun Hz Ali için "İslam düşünürü" dediğini hatırlayıp 'Akrabalarını' tanımadığına bakılırsa Kemal Beyin aile bağları çok güçlü değilmiş herhalde diye düşünmüş, gülmüş geçmiştik.

Meğer dahası da varmış!

Ensar Bey geçen dün de bir TV programında Genel Başkanının "hafız" da olduğunu söyledi:

"Kemal Bey İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"

İddia ediyorum, Kemal Bey duyunca "Yok artık Ensar" diye geçirmiştir içinden.

Haksız mı? Şimdi tutup Meclis'te bir gazeteci "Hakikaten ezbere biliyor musunuz" diye sorsa ne cevap verecek adam?







Ama suçu başka yerde aramasın...

Başörtüsü meselesinde eli kendisi yükseltti.

Baksanıza, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu bile bu senede Kandil gecesine "tesadüfen denk gelen" bir konseri rüzgar bahanesiyle de olsa iptal etti.

Hayırlı olsun, Allah tamamına erdirsin de korkum böyle giderse seçime kadar CHP'nin laiklik karşı faaliyetlerin odağı haline falan gelmesi.

Olmayacak şey değil... Aynı gerekçeyle açılan AK Parti hakkındaki kapatma davasında "deliller" daha fazlası mıydı?

Ceza da verdiler üstelik.

Kemal Bey siz hepimizden iyi bilirsiniz bu işlerin nasıl döndüğünü, "ikna olmuş" bir savcıya baktığını...

Ne de olsa o günlerde Cumhuriyet Savcılarına, Anayasa Mahkemesi'ne AK Parti'nin başörtüsünü serbest bırakma girişimlerine dair delilleri hep siz taşıyordunuz. Hatta çıkışta da basın açıklaması yapıyordunuz.

Ne dersiniz Ensar Bey, sizin ifadelerinizle söylersek, Seyyid Hafız Kemal Beyin cahili dönemleri diyebilir miyiz o günlere?







TERÖR HATIRASI



Ukrayna'nın Kırım'da vurduğu köprü sivillerin kullanımında olan bir hedefti.

Ne var ki Kiev yönetimi "devamı da gelecek" diyerek saldırıyı iştahla üstlendi.

Sokaklardaki billboardlara asılmış saldırıyı öven posterler önünde hatıra selfiesi çeken Ukraynalıların hali Zelenski cephesinin ruh halini çok iyi yansıtıyor.

Ne var ki ateşle oynuyorlar.

Sivillerin vurulmasını bir savaş yöntemi olarak meşrulaştırdıklarını göremiyorlar mı?

Bundan sonra Rusya'nın sivilleri hedef alacağı olası bir saldırının ardından ne diyecekler, nasıl kınayacaklar?







FEYZİOĞLU'NA BAŞARILAR DİLERİZ



Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçisi olarak görevlendirilmesi son zamanlarda en isabetli bulduğum atamalardan.

Feyzioğlu hem birikimli ve deneyimli bir hukukçu hem de dünyaya geniş bir pencereden bakan bir yurtsever.

Buralı.

Önümüzdeki süreçte en önemli gündemlerimizden biri olacağı anlaşılan Kıbrıs eksenli tartışmalarda işi kendi meselesi gibi sahipleneceğinden hiç şüphemiz yok.

Kolay gelsin hocam.