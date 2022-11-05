Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının startını yurtdışında verme stratejisini tercih etti.

Kemal Bey'in ilk durağı ABD oldu. Kayda değer tek bir kişiyle bile görüşemedi. Üstelik arkasında "Hamburger yedim" şeklinde ciddiyetsiz bir cevapla geçiştirdiği kayıp 8 saat muamması bıraktı.

Fazla söze gerek yok. Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde bir CHP kanalında kendisine bu saatler sorulunca yayını terk etmesi, fiyaskonun fotoğrafı olsa gerek.

Ne var ki Kılıçdaroğlu, seçim öncesi CHP'li seçmenin de kafasını bulandıran ABD seyahati hiç olmamış gibi şimdi de İngiltere'ye, "finans çevreleriyle görüşmeye" gitti.

FETÖ gülü, karanlık tiplerle pozlar verdi.

Biliyorsunuz, gitmeden de başkanlığına aday olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin boynuna "Kara para aklayan, cari açığı uyuşturucu kaçakçılığıyla kapatan devlet" yaftasını geçirmeye kalkmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda sicili belli Londra'nın açıklarında "5 trilyon dolar temiz para keşfettiğini" duyurmasını da kuşkusuz bu çamur kampanyasıyla birlikte değerlendirmek gerek.

CHP lideri önümüzdeki günlerde de Almanya'ya gidecek.

Eyvallah da...









CHP yandaşı anket şirketleri bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ara ekonomi nedeniyle düşüşe geçen oylarının düzenli olarak yükselmeye başladığını, en yakın rakibiyle arasını daha da açtığını duyuruyorlar.

İyi Parti Lideri Meral Akşener bile yeni trendi doğruluyor.

Erdoğan'ın puan kazanmasının sebebi hakkında da herkes ama herkes hemfikir:

Erdoğan'ın diplomasi alanındaki muazzam başarıları.

Dün de Insider dergisinde Erdoğan'ın uluslararası politikada giderek artan rolü ve etkinliğini anlatan kapsamlı bir makale vardı.

Tahıl krizinin çözülmesinden esir takasına kadar Erdoğan'ın aldığı pozisyonları öven yazıdaki şu cümle dışarıdaki havanın özeti niteliğinde:

"Erdoğan bu sene ülkesinde bir seçim yılına giriyor olsa bile uluslararası sahnedeki son gelişmeler, Batı'nın önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye daha fazla bel bağlamasına neden olabilir."

Kemal Bey'i, rakibi Erdoğan'ın en güçlü olduğu yerde, üstelik Batı'dan icazet bekleyen jön Türk pozlarıyla sahaya inmeye ikna edenler kim, gerçekten merak ediyorum.

İktidarı beraber kuracağız dediği "Dostları" mı acaba?

Böyle dost düşman başına!

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MİLLET İTTİFAKI'NI SİZ ASIL ŞİMDİ GÖRÜN!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nda gelinen son aşamayı şu sözlerle anlatıyor:

"Altılı masanın ortak çalışma grubunda kullanılacak yazı fontu, puntosu, satır aralığı, köşe boşlukları belirlendi."







Bu iş bitmiştir beyler bayanlar!

Şimdi Cumhur İttifakı düşünsün!

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ERDOĞAN 'MAVİ TİK' İÇİN MUSK'I ARAYABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçtiğimiz gün yaptığımız röportajda Elon Musk'la görüşüp görüşmediklerini ve mucidin Twitter'da mavi tikli hesaplardan ayda 8 dolar alma projesini sordum.

Musk'la bu aralar görüşmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" dedi.







Cumhurbaşkanı'nın Twitter'la ilgili açıklamalarını Reuters gibi büyük ajanslar tüm dünyaya geçtiler. Bence Musk da görmüştür.

Kripto paralardan elektrikli otomobile Türkiye'nin gündemindeki konularda faaliyet yürüten, şimdi de yeraltı yolları projesi üzerinde çalışan Musk'tan bir sürpriz bekliyoruz.