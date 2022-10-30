GEMLİK

Dün Ankara'daki Türkiye'nin Yüzyılı programı dönüşü TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılış törenine uğradım.

Öncelikle böylesine yoğun katılımlı ve yüksek güvenlikli bir organizasyonu sakin ve düzenli şekilde kotaran organizasyonu tebrik etmek lazım. Bu bile başlı başına TOGG projesinin profesyonel ellerde yürütüldüğünün göstergesi.

Hepi topu dört yıllık bir öyküsü olan TOGG'un iki yılda tamamlanan kampüsü de harika olmuş.

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1960'larda üretimine başlanan ancak sabote edilenotomobilinin tören salonundala yan yana sergilenmesi aslında bütün hikâyeyi çok iyi özetliyor:Evet,Peki bu adım niçin önemli? ABD'de ve Avrupa ülkelerinde elektrikli araba alanında girişimler mevcutken TOGG ne anlam ifade ediyor.Bu soruyu, fabrikada TOGG'un yazılım ortaklarına ve mühendislerine sordum. Öncelikle bu sürecin tıpkı otomobil fabrikalarında banda geçilmesi gibi bir devrim olduğunun ve TOGG'un birolduğunun altını özenle çiziyorlar. TOGG'u, tıpkı yeni nesil telefonlar gibi,olarak tarif ediyorlar. TOGG'un tasarım ve üretim sürecinde hayata geçirilen yerli ticari-teknolojik işbirliğinin, ARGE faaliyetlerinin Türkiye'nin ortak hazinesi olduğunu anlatıyorlar.TOGG, Mart 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında satışa sunulacak. İnsanın aklına ister istemez ana muhalefet liderinun, TOGG projesi üzerine söyledikleri geliyor:Belli ki Kemal Bey de busözlerini hatırladığı için açılışı29 Ekim CumhuriyetBayramı'na denk getirilenTOGG fabrikasının davetinigeri çevirdi.Ziradediği TOGG son haliyle oradaydı!

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Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini bir siyasetçinin polemik refleksiyle izah etmek mümkün değil. Aslında bu tavır, az gelişmişliğin nasıl sürekli kılındığının bir göstergesi. Türkiye'ye layık görülenrolünün siyaset kurumu tarafından nasıl içselleştirildiğinin öyküsünü tekrarlamanın anlamı yok.Çünkü her siyasi görüşten vatandaşın şimdiden kafasında modelini seçtiği TOGG birkaç ay sonra yollarda olacak.bir sözünü daha tutmuş olacak, bir hayal gerçekleşecek.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına dair akılda kalansa, yukarıda bahsettiğimolacak.