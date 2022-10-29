Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara Arena'daki Türkiye Yüzyılı programına dışarıda kendisini bekleyen coşkulu kalabalığı selamlayarak başladı.
Bu sırada MHP Lideri Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Bahçeli'ye de yoğun tezahürat yapıldı.
Sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait "Türkiye Yüzyılın Şarkısı" büyük beğeni topaldı. Şarkının rap bölümündeki "Z kuşağı değiliz, Türk genciyiz" nakaratı da çok alkış aldı.
Tribünler de sanki sadece gençlere ayrılmıştı. Coşkulu gençler, Erdoğan'ın konuşması boyunca hiç oturmadılar, sloganlarla, şarkılarla salonu inlettiler.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da her zamanki programlardan alışık olduğumuz üzere bakanlara ve AK Partili yöneticilere tribünlerde yer ayrılmasıydı. En ön sırada, protokolde vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları oturdular.
Hem programın açılış videosunda hem de Türkiye Yüzyılı fragmanında Atatürk'e sık sık vurgu yapılması da dikkat çekiciydi.
***Türkiye Yüzyılı konuşma metni çok uzun olmasına karşın Erdoğan'ın enerjisi çok yüksekti. Uzun konuşma boyunca salonu kendisine kilitlemeyi ve dinleyiciyi diri tutmayı ustalıkla başardı.
***Erdoğan'ın 20 yıldır iktidarda kalmayı başaran bir lider olarak hâlâ "yeni bir hikâyeyle" çıkması ve seçmeninde coşku yaratması gerçekten şaşırtıcı.