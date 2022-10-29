Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara Arena'daki Türkiye Yüzyılı programına dışarıda kendisini bekleyen coşkulu kalabalığı selamlayarak başladı.

Bu sırada MHP Lideri Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Bahçeli'ye de yoğun tezahürat yapıldı.

Sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait "Türkiye Yüzyılın Şarkısı" büyük beğeni topaldı. Şarkının rap bölümündeki "Z kuşağı değiliz, Türk genciyiz" nakaratı da çok alkış aldı.







Tribünler de sanki sadece gençlere ayrılmıştı. Coşkulu gençler, Erdoğan'ın konuşması boyunca hiç oturmadılar, sloganlarla, şarkılarla salonu inlettiler.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da her zamanki programlardan alışık olduğumuz üzere bakanlara ve AK Partili yöneticilere tribünlerde yer ayrılmasıydı. En ön sırada, protokolde vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları oturdular.

Hem programın açılış videosunda hem de Türkiye Yüzyılı fragmanında Atatürk'e sık sık vurgu yapılması da dikkat çekiciydi.

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Türkiye Yüzyılı konuşma metni çok uzun olmasına karşın Erdoğan'ın enerjisi çok yüksekti. Uzun konuşma boyunca salonu kendisine kilitlemeyi ve dinleyiciyi diri tutmayı ustalıkla başardı.Tarihimizi Sultan Alparslan'dan itibaren kesintisiz bir biçimde sahiplendi ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair somut hedefler ortaya koydu. Önümüzdeki döneminyüzyılı olacağını ilan etti.Bugüne kadar ayrışma gerekçesi olarak kaşınan farklılarımızın zenginlik olduğunun,toplumun tüm kesimleri için ortak hedef sayıldığının altını çizdi.Defterin kapağını da kapatmadı. Herkesiçıkıp 2023'ü Türkiye Yüzyılı olarak tartışmaya, olgunlaştırmaya davet etti.

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ın 20 yıldır iktidarda kalmayı başaran bir lider olarak hâlâçıkması ve seçmeninde coşku yaratması gerçekten şaşırtıcı.2023 seçimleri öncesi de Türkiye Yüzyılı başlığıyla bir parti programının çok ötesinde bir vizyon ortaya koydu.Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası dünyada oluşan boşluğu ve doğan avantajları çok iyi okuyan, Türkiye'nin potansiyeline güvenen Erdoğan'ın rakiplerinin işi gerçekten çok zor.En fazla gündelik sorunlara dair çözümler öneren muhalefet bloğunun, Erdoğan'ın bu kapsayıcı perspektifi karşısında seçmene ciddi bir alternatif olarak görülmesi imkânsız.Ankara Arena'dan görünen manzara bu.